Mitmachausstellung „Walddetektive – der Natur auf der Spur“ eröffnet

Das Stadtmuseum Neckarsulm lockt Besucher mit einer neuen interaktiven Familien-Mitmachausstellung. Die Sonderschau „Walddetektive – der Natur auf der Spur“ lädt Kinder und deren Eltern zu einem interaktiven Waldspaziergang ein. Die Ausstellung vermittelt spielerisch Naturphänomene, die Kinder immer seltener selbst aktiv erleben. „Das ist eine tolle Mitmachausstellung für die ganze Familie“, betonte Oberbürgermeister Steffen Hertwig bei der offiziellen Eröffnung. „Kinder lernen, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen und im Gleichgewicht mit der Natur zu leben.“

Die Sonderausstellung ist zwei Jahre lang im Stadtmuseum Neckarsulm, Urbanstraße 14, zu sehen. Das Stadtmuseum hat an Sonn- und Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Samstags hat die städtische Kultureinrichtung nur noch während der Schulferien regulär geöffnet. Diese vom Gemeinderat beschlossenen neuen Öffnungszeiten gelten vom 1. September an. Führungen außerhalb der Öffnungszeiten sind möglich. Beim Ganzhornfest vom 1. bis 3. September bleiben das Stadtmuseum sowie das Deutsche Zweirad- und NSU-Museum geschlossen.

An 27 Stationen können Kinder den Wald in all seinen Facetten erkunden. Dabei folgen die kleinen Besucher über drei Geschosse den Stockwerken des Waldes vom Waldboden im Erdgeschoss bis zu den Baumkronen im Dachgeschoss. Auf ihrem Weg begegnen die Kinder den Insekten und Säugetieren des Waldes, identifizieren Tiere anhand ihrer Hinterlassenschaften im Wald-WC – diese wurden eigens für die Ausstellung aus Harz nachgegossen – verwandeln sich in Förster, Jäger oder Holzfäller, lernen den Wald als nachhaltiges Rohstofflager kennen, erfahren alles über heimische Baumsorten, entdecken die Geräusche und Gerüche des Waldes und blicken in Nistkästen. Außerdem können die Kinder Waldmärchen in Kostümen nachspielen. „Wir wollen in der Ausstellung alle Sinne ansprechen und anregen“, erläuterte Museumspädagogin Anette Eichhorn. Sie lieferte zusammen mit Museumsleiterin Natalie Scheerle-Walz die Idee und die inhaltliche Konzeption.

Den Anlass für die Mitmachausstellung bildete das 100-jährige Bestehen der Naturfreunde Neckarsulm. Der Vorsitzende der Ortsgruppe Neckarsulm, Dieter Scholz, freute sich, dass die Sonderausstellung Kindern und Jugendlichen den Umweltschutzgedanken nahe bringt. Auch die Naturfreunde Neckarsulm verfolgen seit 100 Jahren das Ziel, bei den Menschen die Liebe zur Natur zu wecken, damit sie bereit sind, sich für den Natur- und Umweltschutz einzusetzen.

Zur Ausstellung veranstaltet das Stadtmuseum in Kooperation mit dem Waldnetzwerk ein Begleitprogramm.

https://www.stadtmuseum-neckarsulm.de/walddetektive-der-natur-auf-der-spur-ab-fruehjahr-2018/