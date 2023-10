Kinderspiel: Warum Sport, Natur und neue Erfahrungen für Kinder immer wichtiger werden

Morgens werden sie bis zur Schule oder in die KiTa gefahren und oft genug noch bis in das Klassenzimmer gebracht. Die Freizeit ist bestimmt von dem Blick auf das Smartphone, von Playdates und Bildschirmen. Was mittlerweile als normal für Kinder gilt, ist oftmals alles andere als gesund. Dabei können Eltern gezielt entgegenwirken, indem sie Möglichkeiten nutzen und loslassen.

Sport und Selbstwirksamkeit

Fußballschuhe bei Vereinsexpress bestellen, Sportkleidung an und ab in den nächsten Fußballverein – so einfach kann es sein, Kindern die besten Voraussetzungen für wichtige Fertigkeiten zu geben und sie Lektionen mit Spaß an der Sache lernen zu lassen. Teamgeist, Anstrengungen, Erfolge und Rückschläge gehören zum Training ebenso dazu wie Muskelkater, das Lernen von Regeln und Grenzen oder die gelegentliche Enttäuschung. Dass für Fortschritte und Siege kontinuierlich gearbeitet werden muss, ist zwar anstrengend, langfristig aber ein entscheidender Vorteil. Denn Kinder lernen hierbei den Wert von Arbeit kennen. Sie erleben sich als selbstwirksam und kommen zusätzlich an frischer Luft in Bewegung.

All das sind Faktoren, die im Leben zahlreicher Kinder längst nicht mehr selbstverständlich sind. Eigenständig Erfahrungen zu machen, etwas zu riskieren und dabei auf die Nase zu fallen, wird von überbesorgten und überengagierten Helikoptereltern tunlichst vermieden. Sie räumen ihrem Nachwuchs Hürden aus dem Weg, lösen alle Probleme und bemerken dabei nicht, wie übergriffig und abwertend ihr Verhalten ist. Denn wenn Eltern nicht an ihre Kinder und deren Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse glauben, kann das verheerende Auswirkungen auf die Selbstständigkeit und das Selbstwertgefühl haben.

Sport zeigt hingegen, dass sich die eigene Anstrengung auszahlt. Er bringt zudem weitere Vorteile mit sich, die im modernen Leben keine Selbstverständlichkeiten mehr sind. Die Ausstattung für den Anfang ist einfach und überschaubar, der Körper wird regelmäßig trainiert und anstelle von Zeit vor einem oder mehreren Monitoren profitieren Muskulatur, Koordination und Ausdauer ebenso wie die gesamte Gesundheit.

Begleitung statt Kontrolle – die gesunde Mitte

Noch vor wenigen Jahrzehnten war es vollkommen normal, dass Kinder allein im Freien spielten und erst bei Einbruch der Dunkelheit nach Hause gingen. Zwischen Schule und Abendbrot herrschte zwar keine Narrenfreiheit, doch Kinder hatten Zeit zum Entdecken, verbrachten Zeit in der Natur und standen nicht unter ständiger Beobachtung. Sie hatten Aufgaben im Haushalt, mussten zumindest gelegentlich Probleme selbstständig lösen und anstelle von getakteten Verabredungen zum Spielen und Unterricht nach der Schule war zumindest etwas Fantasie nötig, um die Freizeit zu gestalten.

Von Angst beherrschte Helikoptereltern lassen derartige Freiheiten nicht zu. Sie kontrollieren und strukturieren jede Minute des Tages. Das hat gleich mehrere negative Auswirkungen. Kinder verlernen dadurch oder lernen nie, sich selbst zu beschäftigen. Sie weisen oftmals eine geringe Frustrationstoleranz auf, sind unselbstständig und dadurch auf die fortlaufende Hilfe ihrer Eltern angewiesen. Für ihre Eltern ist das Überbehüten ebenfalls kritisch. Denn obwohl sie sich im Gegensatz zu ihrem Nachwuchs freiwillig dafür entscheiden, leiden alle anderen Lebensbereiche darunter und die Beherrschung durch Angst erzeugt Stress und Druck. Dabei ist es für Kinder, Jugendliche und ihr späteres Wohlbefinden entscheidend, positive Vorbilder zu haben. Geben Mama und Papa alle anderen Interessen auf und fokussieren sich auf das Kind wie ein Laserstrahl, fehlt die Vorbildfunktion. Damit dieser Fall nicht eintritt, ist ein gesundes Gleichgewicht und das Erreichen des goldenen Mittelwegs entscheidend. Es hilft dabei, das Ziel ganzheitlicher zu formulieren und im Auge zu behalten, dass aus Kindern Erwachsene werden. Als solche sollen sie nicht nur erfolgreich, sondern auch glücklich sein und sich selbst in der Welt zurechtfinden.