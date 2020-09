KIWANIS-Club Heilbronn: Ein Stück Bildungszukunft für 30 Kinder

Während ein Großteil der Menschen in der Region Heilbronn noch die Sommerferienzeit genießt, legen andere bereits den Grundstein für einen gelungenen Start ins neue Schuljahr: Damit auch Kinder aus bedürftigen Familien bessere Bildungs-Chancen bekommen, spendet der KIWANIS-Club Heilbronn e.V. Schulranzen an die meseno-Elsa-Sitter-Stiftung sowie das regionale Frauen- und Kinderschutzhaus, die diese dann an bedürftige Familien weiter verteilen.

Die Spende hat langjährige Tradition. In diesem Jahr dürfen sich 30 Jungen und Mädchen über ihre brandneuen, prall gefüllten Schulranzen in passenden Farben freuen. Wertige Utensilien, die für Christian Bahls einen wichtigen Grundstein für die Zukunfts-Chancen der Kinder legen. »Erfolgreiche Bildung fängt mit einer grundlegenden Ausrüstung an«, so der Präsident des KIWANIS-Club Heilbronn. »Kinder, die ihre Schulsachen in Tüten oder Händen transportieren müssen, weil sich die Eltern keine Schultasche leisten können, laufen Gefahr, wichtige Hefte und Bücher zu verlieren – und leiden leider auch oft an Ausgrenzung. Ihnen zu helfen, entspricht exakt dem Kerngedanken unseres Clubs.«

Spendenbudget trotz COVID-19

Die Corona-Krise hat es nicht einfacher gemacht, diese Tradition aufrecht zu erhalten. »Durch die Pandemie war unsere Club-Arbeit ebenfalls sehr eingeschränkt, viele der geplanten Veranstaltungen und Charity-Events mussten abgesagt werden«, so Dr. Frank Baltussen, der seit Jahren das Schulranzen-Projekt im KIWANIS-Club Heilbronn maßgeblich mitorganisiert. »Umso stolzer macht es uns, dass dennoch weiterhin viele Spender an uns gedacht haben. Dadurch, und dank des Engagements der Club-Mitglieder, können wir so weiter Gutes für die benachteiligten Kinder in der Region tun.«