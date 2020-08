Kleider-Müller in Gundelsheim räumt vom 5. bis 26. September seine kompletten Brautkleiderbestände. Diverse Brautkleider der letzten Kollektionen sind in dieser Zeit zwischen 30 und 50 Prozent reduziert. Für Brautpaare, die bereits ihre Hochzeit für nächstes Jahr planen, ist dies eine enorm günstige Gelegenheit, ein Brautkleid zu erwerben, ohne auf die gewohnten Serviceleistungen des Hauses Müller verzichten zu müssen. Mit ca. 250 Kleidern ist dies immer noch eine gute Auswahl. Auch große Teile der »Standesamtlichen Brautkleider« und das Brautzubehör wird mit starken Preisnachlässen angeboten. Kleider Müller braucht Platz für die neue Kollektionen, die bereits ausgeliefert sind oder in Kürze zur Auslieferung stehen, aus diesem Grund die radikale Reduzierung. Terminabsprache für Anprobe der Brautkleider unter 06269-42200. Das Team von Kleider-Müller freut sich auf die Besucher.

Kleider-Müller, Bahnhofstraße 6, 74831 Gundelsheim, Fon: 06269-42200,

www.kleider-mueller.de