Klein, aber oho: »Ant-Man and The Wasp«

In der Fortsetzung von »Ant-Man« ringt Scott Lang mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen in »The First Avenger: Civil War«, die er als Vater, aber auch als Superheld getroffen hat.

Während er damit kämpft, die Balance zwischen seinem privaten Leben und seiner Verantwortung als Ant-Man wieder herzustellen, wird er von Hope van Dyne und Dr. Hank Pym mit einer dringenden, neuen Mission konfrontiert. Die Blu-ray-Versionen halten noch nie gesehenes Bonusmaterial bereit: Ein Film-Intro von Regisseur Peyton Reed, Making Of-Featurettes, zusätzliche Szenen sowie Outtakes und Audiokommentare.

ab 29.11. auf DVD, Blu-ray und Video on Demand, www.disney.de

