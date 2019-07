Kloster statt Ballermann: Schwaben auf Sinnsuche

× Erweitern Bild: ©istock.com/AskinTulayOver 108161722

Der Sommer steht in den Startlöchern und unzählige Einwohner der Region packen bereits mental den Koffer für den Strandurlaub an Nord- und Ostsee oder am Mittelmeer. Doch einige haben ein ganz anderes Ziel: die Klöster Schwabens.

Aufenthalt im Kloster im Trend

Wellness, Achtsamkeit, Spiritualität, Entschleunigung: Dies alles sind Buzzworte der letzten Jahre. Auf der einen Seite fühlen sich immer mehr Menschen vom rasanten Entwicklungstempo der Gesellschaft und der modernen Technik und der nie endenden Medienflut überfordert. Auf der anderen Seite fehlen früher übliche sinnstiftende Rituale wie die tägliche Religionsausübung und das Engagement im kleinen nachbarlichen Kreis. Die neuen Wege der Heilssuche sind vielfältig und verschlungen. Der eine versucht es zuhause mit Meditation, der andere mit teuren Reisen zum Ayurveda nach Sri Lanka oder zum Yogakurs auf Bali.

Es geht jedoch auch günstiger: Die Auszeit im Kloster: Viele Klöster bieten heute Übernachtungsmöglichkeiten und die Option zur Teilnahme am Klosterleben an. Das Angebot reicht vom luxuriösen Klosterhotel und einem umfangreichen Angebot an Aktivitäten bis zum klassischen Klosterleben in einer spartanischen Zelle und täglichen Gebeten. Für Interessierte haben die baden-württembergischen Kirchen und der Tourismusverband eine Broschüre (als PDF) aufgelegt.

Wunsch nach Spiritualität nimmt zu

Der Aufenthalt im Kloster ist jedoch nur ein Aspekt der neuen Sinnsuche. Voll im Trend liegt auch die Beschäftigung mit dem Übersinnlichen und der Esoterik. Blieb diese früher auf das Tageshoroskop beschränkt, vertiefen sich viele Menschen heute in die weiteren Aspekte der Astrologie, der Numerologie und vieler anderer Ausprägungen der Esoterik.

Esoterikmessen freuen sich über immer stärkeren Zulauf und bieten neben Horoskopen und Heilkristallen immer mehr Absonderliches vom Anti-Polizei-Öl bis zum Steckdosen-Harmonisierer.

Es wäre leicht, sich über die Sinnsuche lustig zu machen, steckte dahinter nicht ein ernstes Problem: Alte Angebote wie die christliche Religion in ihren verschiedenen Ausprägungen haben an Bedeutung verloren und eine spirituelle Lücke hinterlassen. Denn so ganz in der knallharten Realität zwischen medialem Dauerfeuer, Umweltzerstörung und einer völlig aus den Fugen geratenen Weltpolitik mag wohl niemand leben.

Vielfältige Wege zur Entschleunigung

Ob es nun der Aufenthalt im Kloster mit Studium mittelalterlicher Heilkräuter, der tägliche Sonnengruß in einem indischen Ashram im Himalaya oder doch lieber Sitzungen bei einem geschulten Psychotherapeuten: Jeder muss seinen eigenen Weg zu mehr Achtsamkeit und Ruhe in einer turbulenten modernen Welt finden. Der anstehende Sommerurlaub könnte ein erster Schritt dazu sein.