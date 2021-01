Multitalent Kokosöl - das Allround-Talent in der Küche und in der Körperpflege

Kokosöl ist ein echtes Allround-Talent, sowohl in der Küche als auch bei der Körper- und Haarpflege. Kein Wunder, dass es immer beliebter wird und sich viele Menschen die verschiedenen Vorteile zunutze machen. Doch was ist daran so besonders? Wie kann es verwendet werden und worauf sollte man beim Kauf des Kokosöls achten? Die Antworten folgen hier.

Kokosöl - ideal zum Kochen und Backen

Das sehr gesunde Kokosöl wird aus der Kokosnuss gewonnen und ist ein wahres Allround-Talent in der Küche. Es eignet sich bestens zum Kochen und Backen. Wer das Kokosöl täglich in seinen Speiseplan integriert, tut dank der wertvollen enthaltenen Inhaltsstoffe wie Laurinsäure Gutes für das Wohlbefinden und die Gesundheit. Davon bleiben auch viele nach dem Kochen erhalten. Kokosöl hat, verglichen mit den meisten anderen pflanzlichen Ölen, weniger Kalorien. Doch Achtung: Das Kokosöl sollte kaltgepresst bzw. extra nativ sein. Das Premium-Bio-Kokosöl von Dr. Georg punktet mit einer sehr hohen Menge an Laurinsäure. Es ist vegan, ungehärtet, ungebleicht und nicht raffiniert. Das Öl enthält keine versteckten Zusätze. Ein großer Vorteil ist die hohe Hitzebeständigkeit. Selbst beim starken Erhitzen werden keine schädlichen Substanzen gebildet. Der dezente Geschmack passt zu vielen Speisen wie:

Asiatisches Essen

herzhafte Gerichte

Suppen und Soßen

Die Speisen erhalten einen Hauch Exotik und dem Körper werden gleichzeitig wertvolle Stoffe zugeführt. Die Laurinsäure stärkt das Immunsystem und kann Viren und Bakterien bekämpfen. Daneben enthält das Kokosöl viele Mineralien und Spurenelemente, Vitamine wie B und E und Aminosäuren.

Kokosöl zum Backen nutzen

Kokosöl kann aufgrund des geringen Schmelzpunktes beim Backen einfach mit in den Teig eingearbeitet werden. Es ist eine ideale Alternative zu Butter. Das Kokosöl eignet sich vor allem besonders, wenn ein Kokos-Aroma gut passt, zum Beispiel bei der Zubereitung von Kokosmakronen. Doch auch beim Backen von Kuchen, Muffins und Süßspeisen kann das Kokosöl verwendet werden, um einen besonderen Geschmack zu erzeugen.

Kosmetik - auch im Bereich der Körper- und Haarpflege sehr beliebt

Immer mehr Menschen verwenden das Kokosöl nicht nur beim Kochen, sondern ebenso für glänzende Haare und geschmeidige Haut, denn es wirkt feuchtigkeitsspendend und antibakteriell. Erkrankungen der Haut werden oft durch Entzündungen verursacht, die Pickel, Akne und Neurodermitis fördern. Das Kokosöl kann sie dank der entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften beruhigen und Juckreiz lindern. Viele Betroffene berichten, dass es ihnen gelungen ist, mit dem Kokosöl weitere Ausbrüche zu verhindern. Durch die beruhigende Wirkung kann das Öl auch Schuppenflechten oder Sonnenbrände lindern. Ohne chemische Zusätze, Emulgatoren und Konservierungsstoffe ist das Kokosöl optimal für die Pflege der Haut und Haare geeignet.

Zusammenfassung

Kokosöl ist durch die Vielseitigkeit in den verschiedenen Anwendungsbereichen ein Wundermittel in der Küche, für die Körperpflege und dank der wertvollen Inhaltsstoffe auch für die Gesundheit. Es eignet sich zum Kochen und Backen. Hier verleiht es den verschiedensten Speisen und Backwaren einen besonderen Geschmack. Auch für die Pflege der Haut und Haare kann das Kokosöl verwendet werden. Es ist aber wichtig, ein hochwertiges ungebleichtes und ungehärtetes Öl in Bio-Qualität aus kontrolliertem Anbau zu verwenden.