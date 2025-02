Man kann dabei sein, wenn sich Menschen und Marionetten aus ganz Deutschland in Hermuthausen und Hohebuch treffen. Interessierte können in die Magie des Marionettenspiels eintauchen. Bei der Unima-Tagung (Union international de la marionette) werden drei Veranstaltungen öffentlich angeboten. Am 28. März um 20 Uhr findet im Dorfgemeinschaftshaus Hermuthausen das Marionetten-Szenenprogramm »Geschichte ohne Worte« statt. Am selben Ort bietet der Verein KunstForm Marionette am 29. März Ausschnitte aus ihren Pendelspielkursen mit dem Titel »Von der Kugel zur Klimakonferenz«. In der Ländlichen Heimvolkshochschule Hohebuch findet schließlich am 30. März um 9 Uhr das Symposium »Kraft des Puppenspiels im Zeichen des ­Klimawandels« statt. Der Eintritt ist frei.

Fr. 28. bis So. 30 März, Dorfgemeinschaftshaus Hermuthausen und Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch, Waldenburg

kunstform-marionette.jimdoweb.com/medieninformationen