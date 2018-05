Krankenpfleger aus Massenbachhausen gewinnt dritten Preis

× Erweitern Gernsbeck Kommunikation Auszeichnung für Lebenswerk: Preisinitiatorin Mirjam Rienth (links) übergibt Jürgen Baumgärtner und seiner Tochter Martina Rommel die Auszeichnung

Berlin – Jürgen Baumgärtner (65) aus Massenbachhausen bei Heilbronn ist einer der drei „Pfleger des Jahres 2018“. Der gelernte Krankenpfleger und Intensivpfleger leitet einen eigenen ambulanten Pflegedienst. Er wurde unter mehr als 750 nominierten Pflegekräften aus ganz Deutschland ausgewählt und schaffte es bei der bundesweiten Auszeichnung auf den dritten Platz. Der erste Platz ging an die 33-jährige Altenpflegerin Havva Özkan aus Bonn und der zweite Platz an das Pflege-Team des Seniorenwohnparks Zschorlau im Erzgebirge. Insgesamt ist der vom Personaldienstleister „Jobtour medical“ initiierte, bundesweit einzigartige Pflege-Award mit 10.000 Euro dotiert – Jürgen Baumgärtner erhält für seinen dritten Platz 2.000 Euro.

Für den Pflege-Award „Pfleger des Jahres 2018“ hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Schirmherrschaft übernommen. Unter dem Motto „Herz & Mut“ wurden bundesweit Pflegekräfte gesucht, die auf besondere Weise Herz und Mut täglich unter Beweis stellen. Insbesondere Angehörige, Patienten und Arbeitskollegen haben Pflegerinnen und Pfleger vorgeschlagen.

Eine siebenköpfige Jury wählte unter mehr als 750 meist sehr berührenden Vorschlägen die Pflegerinnen und Pfleger aus, die ihre Arbeit auf besonders vorbildliche und nachahmenswerte Weise ausüben. Außerdem flossen biografische Besonderheiten der Pflegerinnen und Pfleger in die Bewertung mit ein.

Den dritten Platz sprach die Jury Jürgen Baumgärtner für sein beeindruckendes Lebenswerk zu. Der 65-Jährige hat in Massenbachhausen bei Heilbronn einen eigenen ambulanten Pflegedienst aufgebaut und ist seit 43 Jahren in der Pflege tätig. Vor seiner Selbstständigkeit leitete er mehrere Pflegeheime im Umkreis von Heilbronn. Der gelernte Krankenpfleger und Intensivpfleger hat zudem als Lehrer für Pflegeberufe viele junge Menschen ausgebildet. Er kann sich über ein Preisgeld von 2.000 Euro freuen.

Mirjam Rienth, Geschäfsführerin des Preisinitiators Jobtour medical, lobte bei der Preisverleihung am Samstag, 12. Mai, in Berlin die Preisträger als "vorbildliche Pflegerinnen und Pfleger, die ihren Beruf als Berufung leben. Durch den Preis und die Kampagne Herz & Mut, wollen wir die Bedeutung der Pflege in das öffentliche Bewusstsein rücken und für eine höhere Wertschätzung der Pflegekräfte werben.“ Es müsse immer wieder laut gesagt werden, so Rienth, dass „in der Pflege viele Tausend hervorragend qualifizierte, hoch motivierte und empathische Menschen tagtäglich einen gesellschaftlich überaus wertvollen Beitrag leisten."

Diesen Ansatz unterstützt auch die Jury, bestehend aus: Kristina Kelm, stellvertretende Pflegedirektorin des Marienhospitals Stuttgart, Sandro Plett, Altenpfleger und Pflegeblogger, Marcus Rasim, Leiter einer Altenpflegeschule bei Würzburg und Bundestrainer der Nationalmannschaft der Pflegeberufe-EM und -WM, Andreas Renner, Politikchef der EnBW und Kurator der Stiftung Lebenshilfe Singen, Elisa Siebler, Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Pflegerin des Jahres 2017, Dustin Struwe, Pfleger und bekannt als „Dena der Pflegerapper“, sowie Dennis Zöphel, Altenpfleger und Palliativfachkraft.

