Kreativregion Stuttgart: So mischt die Games-Branche wirtschaftlich mit

Als deutsche Metropole zählt Stuttgart als wichtiger Standort der Kreativwirtschaft. Branchen wie die Film- und Musikindustrie sowie der Spielesektor haben sich hier angesiedelt und eine übergreifende Infrastruktur gebildet. Damit Stuttgart als Kreativregion wachsen kann, wurden Wirtschaftsförderungen eingeführt, die mehr Unternehmen aus der Branche in die Stadt bringen sollen. Inzwischen haben sich zahlreiche Spieleentwickler und Publisher angesiedelt, die Stuttgart zu einer der wichtigsten Hotspots der deutschen Spieleindustrie machen.

Games gehören zum Alltag der Deutschen

Was lange als Hobby für Nerds abgestempelt wurde, ist heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen: Gaming. Videospiele, Apps und Browser-Games sind beliebte Unterhaltungsformen und werden von mehr als der Hälfte aller Deutschen konsumiert. Geräte wie der Gaming-PC oder gängige Konsolen wie die PS5 und die Xbox Series X/S stehen in vielen deutschen Haushalten, allerdings ist es das Smartphone, das heute die meistgenutzte Gaming-Plattform unter Deutschen darstellt. Spiele-Apps und In-App-Käufe sorgen für Milliardenumsätze, weshalb sich viele deutsche Entwickler auf den mobilen Markt fokussieren. Das Freemium-App-Modell wird dabei häufig herangezogen, mit dem Apps als Basisversion kostenlos heruntergeladen und durch optionale Zahlungen erweitert werden können.

Gleichzeitig punkten Browserspiele, die dank moderner Smartphone-Browser auch auf mobilen Geräten genutzt werden können. Hier sind die Anbieter virtueller Spiele auf dem Vormarsch, die Slots und Tischspiele auf den Bildschirm bringen. Der Anbieter LeoVegas hat seine Website speziell für die mobile Anwendung optimiert. Obwohl die Inhalte der Plattform auch auf dem PC genutzt werden können, konzentriert sich der Anbieter auf den mobilen Markt und berücksichtigt dies in seinem Design und der Usability. Einige der Slots können mit Spielgeld kostenlos ausprobiert werden, für andere benötigt es eine Anmeldung. Neben den Online-Spielotheken ist der Browser auch ein beliebter Ort für MMOs geworden, die mit Nutzern aus aller Welt erlebt werden können. Spiele wie EVE Online werden selbst 20 Jahre nach Veröffentlichung noch laufend upgedatet und freuen sich über eine Mischung aus treuen Fans und neuen Spielern.

Stuttgarter Games-Branche wächst

Die Förderprogramme der Kreativbranche in Stuttgart haben in den letzten Jahren Wirkung gezeigt und zahlreiche Unternehmen der Spieleindustrie in die baden-württembergische Metropole gelockt. Das Indie-Studio Chasing Carrots schwärmt auf seiner Website über die Infrastruktur der Stadt. Hier werden ihre Ideen geboren und können wachsen. Das fünfköpfige Team hat traumhaft schön gestaltete Games wie Good Company und Cosmonautica herausgebracht, der neueste Titel Halls of Torment wird derzeit auf Steam im Early Access angeboten. Das Stuttgarter Studio Seufz verfügt wiederum über ein sehr breitgefächertes Portfolio. Produziert werden simple Browsergames, aber auch animierte Filme und Comics. Bei der Kastanie Eins GmbH stehen hingegen Lernspiele und andere Serious Games auf dem Programm. Kooperationen mit SWR oder dem Deutschen Roten Kreuz brachten dem Unternehmen große Erfolge ein.

Um auch kleine Betriebe in die Region zu bringen und beim Wachsen zu helfen, wird in Stuttgart jede Menge Unterstützung angeboten. Das Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart ist eine Infrastruktur, die Betrieben Zugang zu Hochleistungsrechnern ermöglicht und dadurch das Arbeiten erleichtert. Vor Ort wird einer der schnellsten Rechner Europas zur Verfügung gestellt. Unternehmen wie das Media Solution Center BW oder AX Semantics arbeiten zwar nicht direkt in der Games-Branche, entwickeln jedoch wichtige Tools im IT-Bereich, die später für Spiele zum Einsatz kommen könnten.

Zur Unterstützung der Spieleindustrie stehen in Stuttgart außerdem Fördermittel zur Verfügung, die von der MFG (kurz für Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg) vergeben werden. Rund ums Jahr können Entwickler ihre Projekte vorstellen und Fördergelder beantragen. Bei Fördergeldern über 20.000 Euro entscheidet ein Gremium zweimal im Jahr darüber, welche Summen vergeben werden können. Es stehen drei verschiedene Arten der Förderung bereit: für Konzepte, für Prototypen oder für die gesamte Produktion. Gelder werden entweder als Zuschuss oder als Darlehen ausgehändigt. Dank des Programms haben auch kleine Studios die Möglichkeit, wichtige Investitionen zu tätigen oder ihre Teams zu vergrößern.

Stuttgart hat sich durch seine Infrastruktur und große Förderungen zu einem wichtigen Standort der deutschen Games-Industrie entwickelt. Hier haben sich zahlreiche Unternehmen angesiedelt, die Spiele produzieren oder im IT-Sektor Lösungen erarbeiten. Noch ist Luft nach oben. Wirft man einen Blick auf die deutschen Spielerzahlen, so wird sie mit Sicherheit auch in Stuttgart noch wachsen.