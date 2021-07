Küchen Galerie Mosbach – Ein neuer Arbeitsplatz

Die eigene Küche ist zu klein oder inzwischen zu alt? Sie genügt den Ansprüchen nicht mehr? Dann hat die Küchen Galerie Mosbach für diese ­Menschen genau die Richtige! Die Ausstellungs-­küche des Herstellers Nobilia wird nämlich aktuell abverkauft – und das hat einen guten Grund ...

Die Küchen Galerie Mosbach möchte an der Stelle der Ausstellungsküche einen neuen großen Planungsbereich für die Kunden aufbauen, der gleichzeitig ein neuer Arbeitsplatz wird, denn sie darf mit großer Freude verkünden, dass das Team der Küchen Galerie erweitert wird.

Künftig stehen Besucherinnen und Besuchern insgesamt drei fachlich ausgebildete Küchenfachberater sowie eine Auszubildende und viele wertvolle Mitarbeiter im Hintergrund mit Rat und Tat zur Seite. Das nun vollständige Team hilft dabei, den besonderen Tag, an dem die neue Traumküche geliefert wird, vollständig durchzuplanen.

Wenn die alte gegen eine neue Küche ausgetauscht werden soll, bedeutet das einen mehr oder weniger großen Arbeitsaufwand. Neben der Planung müssen einige Vorarbeiten geleistet werden wie der Abbau der alten Küche und eventuell die Renovierung des Küchenraums. Die Küchen Galerie Mosbach zeigt, welche Planungs- und Arbeitsschritte zu berücksichtigen sind und wie bei der Küchenrenovierung alles reibungslos funktioniert.

Bevor die neue Küche geplant wird, sollte man sich überlegen, was einem an der Alten nicht mehr gefällt. Ist es nur das unmodern gewordene Design? Sind es die veralteten Elektrogeräte? Oder stören auch größere Dinge wie das Fehlen von Stauraum oder die zu kleine Arbeitsfläche? Zum anderen kann es sein, dass die alte Küche ergonomische Aspekte nicht erfüllt, die umso wichtiger werden, je älter man wird. Die Küchen Galerie Mosbach rät, sich am besten schon vor dem ersten Beratungstermin eine Checkliste mit den Punkten, die an der eigenen Küche nicht gefallen zu erstellen.

Wenn man weiß, was man nicht möchte, kann man sich nun darauf konzentrieren, was man möchte. Für die eigene Küche stehen verschiedene Stile, Designs und Farben zur Wahl. Hierzu kann man sich im Internet, in Zeitschriften und Katalogen umschauen und Ideen für die Planung sammeln. Der erste Termin mit einem Küchenberater bringt meistens dann schon Klarheit, wie die neue Küche aussehen soll.

Anhand der Liste kann einer der Küchenplaner, die ideale Küchenform bestimmen und die Arbeitszonen so planen, dass die neue Küche optimal zu den eigenen Bedürfnissen passt. Wenn der Aufmaßtechniker dann zu den Kunden nach Hause kommt, kann dieser die räumlichen Gegebenheiten gleich für den Küchenumbau berücksichtigen. Er kann dann auch beurteilen, ob eine Vergrößerung des Küchenraums oder eine offene Lösung möglich ist, wenn mehr Platz gewünscht wird.

Für all die zu beachtenden Aspekte bei einer Küchenplanung steht das Team der Küchen Galerie Mosbach jeden Tag zur Verfügung. Sie freuen sich sehr auf einen Besuch!

