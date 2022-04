Küchen Galerie Mosbach – für den Frieden

Am 24. Februar startete Russland seine Invasion in der Ukraine. In weiten Teilen des Landes wurden innerhalb weniger Stunden zahlreiche Ziele angegriffen. Ukrainische Beobachter berichten von zahlreichen Opfern unter der Zivilbevölkerung. Die ­Küchen Galerie Mosbach teilt ihre Gedanken zur aktuellen Kriegslage und ruft zu Spenden auf.

Das schreibt das Team der Küchen Galerie Mosbach: »Wie wirkt sich der Krieg auf uns aus? Vereinzelt merken wir diesen bereits im Einzelhandel, insbesondere beim Verkauf von Speiseöl,Rapsöl und Leinöl, hier kommt es bereits zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit. Deutschland deckt seinen Bedarf hauptsächlich aus Exporten.« Auch Hersteller, die mit der Küchen Galerie Mosbach zusammenarbeiten, haben immer noch anhaltende starke weltweit bekannte Lieferengpässe aufgrund des allseits bekannten Rohstoffmangels, der sich auch noch weit in das Jahr 2022 ziehen wird. Sie betont: »Doch ist dies alles vergleichbar mit den schwerwiegenden lebensbedrohlichen Missständen, die die Menschen aktuell in der Ukraine und auch immer noch in den 3. Weltländern haben ? Wir sind besorgt um unser Speiseöl, um die pünktliche Lieferung der bestellten Elektrogeräte, während andere ihr ganzes Haus vor ihren Augen verloren haben, aus ihrem Land fliehen müssen, oder sich schwerverletzt an die Grenze schleppen. Gleichfalls befinden sie sich dann in einem fremden Land und müssen ein neues Leben aufbauen. Augenscheinlich ist jedoch, dass die Menschen aus aller Welt ihre Hilfe angeboten haben und weitaus mehr gespendet wurde, wie erwartet. Seien es Bilder von Menschen, die in Gruppen an die Grenze laufen, Busse, die im Konvoi die Grenze verlassen, Autos, die Geflüchtete einsammeln, oder Firmen, die zum spenden aufrufen. Auch wir haben solche Spendenaufrufe gelesen und uns daran beteiligt.«

Es habe die Küchen Galerie mit Freude erfüllt, Hilfsgüter zu kaufen und paketeweise zu verschicken. Hier haben Kollegen der Firma Engelhardt aus Hofgeismar, Transporte an die ukrainische Grenze organisiert, um den Frauen und Kindern vor Ort mit Windeln, Nahrung, Spielzeug und gut erhaltener Kleidung zu helfen. »Der Bedarf an Sachspenden verändert sich allerdings laufend. Es ist daher empfehlenswert sich im Vorfeld gut zu informieren, was aktuell benötigt wird. Die Organisationen veröffentlichen meist entsprechende Listen. Mit Geldspenden könne am einfachsten und unkompliziertesten geholfen werden. Dankbar seien die Helfer zudem über Wohnraumangebote, oder neu gekaufte Kinderkleidung, sowie neue Kleidung für die Frauen, die oft stundenlang in der Kälte verharren müssen. Ob wir je einen Weltfrieden erreichen, sei dahingestellt. Ziel sollte sein, Armut und Hunger weitgehend zu beenden und Ungleichheiten zu bekämpfen, Selbstbestimmung der Menschen zu stärken und ein gutes und gesundes Leben für alle zu sichern, den Wohlstand für alle zu fördern und die Lebensweisen weltweit nachhaltiger zu gestalten«, so das Team der Küchen Galerie.

