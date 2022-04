Küchen Galerie Mosbach – Kleine Heldentaten

Das Team der Küchen Galerie Mosbach besteht nicht aus Superhelden, auch nicht aus perfekten Menschen. Trotzdem versucht es, sich freiwillig und ehrenamtlich für wohltätigen Zwecke einzusetzen, solange sie es können. Anderen Menschen zu ­helfen, Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, sie zu unterstützen oder ihr Leben sowie ihren ­Alltag zu verschönern und zu bereichern verbindet und ­motiviert.

Im Rahmen der Aktion »25 gute Taten«, die im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem KüchenTreff gestartet wurde, hatten sich die Kinder des Caritasverbandes im Neckar-Odenwaldkreis mit einem Video um eine neue Küche beworben. Leider wurden sie nicht aus dem Lostopf gezogen. Hier hatte die Johannes Diakonie in Mosbach gewonnen und die Außenstelle in Schwarzach kann sich nun ebenfalls über eine neue Küche freuen. Um vor Ort, in Buchen, dennoch die spärlich eingerichtete Küche, die bereits seit Jahren überarbeitet werden muss und in welcher täglich über 20 Kinder bekocht werden, besser zu gestalten, hat die Küchen Galerie Mosbach ihr ganz eigenes persönliches Projekt gestartet, in dem sie sich vor Ort die Räumlichkeiten angeschaut und gleich vermessen hat. Passend zum Raum hat das Küchen Galerie-Team eine Ausstellungsküche gefunden, die auch farblich perfekt zur Caritas passt. Oben auf der Seite kann man selbst die Vorher-/Nachher-Bilder sehen, die es nun den Mitarbeiterin und Kindern endlich ermöglichen Spass am täglichen gemeinsamen Kochen zu haben.

Es ist der Küchen Galerie Mosbach nicht möglich, überall auf der Welt zu helfen und alle Scherben einzusammeln, aber passiert es direkt vor den Augen und gibt es die Möglichkeit und den Willen zu helfen, packt sie gerne mit an. Das Team betont: »Auch wir können an solchen Projekten wachsen und daraus lernen das gesellschaftliche Engagement zu fördern und neue Kenntnisse zu erwerben sowie unsere soziale Kompetenzen erweitern.«

Voraussetzungen hierfür ist gegenseitiger Respekt und die gemeinsame Zusammenarbeit an so einem Projekt. Daher bindet die Küchen Galerie Mosbach auch gerne Kollegen mit ein, die zum gemeinsamen Ideenaustausch für ein neues Engagement offen sind. In Buchen darf man sich nun täglich über die neue Küche freuen und die Küchen Galerie erfreut sich daran, dort helfen zu können und dieses gemeinsame Projekt mit der Caritas umgesetzt zu haben.

Küchen Galerie Mosbach, Pfalzgraf-Otto-Str. 42, 74821 Mosbach, Fon: 06261-8994715, info@kueche-mosbach.de,

www.kueche-mosbach.de