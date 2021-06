Küchen Galerie Mosbach – Rückkehr zum Alltag

Nach fast sechs Monaten Lockdown durfte die K­üchen Galerie Mosbach nun endlich wieder ihre Türen öffnen. Eine lange Durststrecke liegt nicht nur hinter dem Team sondern auch hinter den Kunden. Zwar habe man auf den Online-Verkauf umgestellt, doch der so wichtige persönliche Kontakt hat sehr gefehlt. Auf eine plötzliche Wiedereröffnung war das Team jedoch jederzeit durch Ausarbeitung eines Hygienekonzepts, vorbereitet. Es soll sowohl Mitarbeiter als auch Kunde schützen.

»Das Verlangen in der Bevölkerung danach ‚irgendwo anders zu sein, nur nicht dauernd zu Hause, war und ist riesengroß. Diese schrittweise Öffnungen waren für viele fast so etwas wie ein Geschenk. In diesem – quasi – Entzug haben wir auch gesehen, wie verwöhnt wir eigentlich sind, wie gut es uns prinzipiell geht. Regelmäßig Urlaubmachen oder schnell übers Wochenende mal weg, einfach dann einzukaufen wann immer wir das Verlangen danach haben, das ist für uns sehr normal geworden. Auch eine der Erkenntnisse dieser Pandemie. Wer unseren letzten Artikel gelesen hat, weiß welche Auswirkungen unseres Erachtens nach die Pandemie mit sich gezogen hat«, so die Küchen Galerie.Mit neuer Motivation, neuen Ausstellungsküchen und einem erweitertem Team, sei das Team nun wieder voll und ganz für seine Kunden da: »Auch bei uns wurde der Lockdown jedoch nicht ungenutzt gelassen. Wir haben viele neue Ausstellungsküchen erhalten, die Dekoration erneuert, eine Auszubildende eingelernt, gemeinsame Gespräche geführt und uns insbesondere auf die Aktion 25 gute Taten konzentriert.« Hier kann die Küchen Galerie Mosbach mit großer Freude mitteilen, dass bei der deutschlandweiten Spendenaktion tatsächlich eine Einrichtung aus dem Neckar-Odenwaldkreis eine Küche im Wert von 10.000,00 EUR gespendet erhält. Es handelt sich hierbei um den Schwarzacher Hof-in Schwarzach- ein Zentralstandort der Johannes Diakonie. Sie bietet einen Schutzraum für Menschen mit herausforderndem Verhalten, die nicht an anderen regionalen Standorten der Johannes-Diakonie leben können oder wollen. Des Weiteren gibt es Angebote für Menschen, die einen höheren Hilfebedarf haben, oder für Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen. Die Schwarzacher Werkstätten bieten auch Arbeitsplätze für mehrere hundert Menschen mit Behinderung. »Es freut uns sehr, dass wir zumindest, Stand heute eine Küche an diese Einrichtung spenden dürfen«, so die Küchen Galerie.»Zwischenzeitlich waren zwei Mitarbeiterinnen, des Schwarzacher-Hofs auch bei uns in der Galerie und haben sich eine neue Küche, in der zukünftig, gelacht, getanzt, gekrümelt, gegessen und gekocht werden soll, herausgesucht. In den kommenden Ausgaben berichten wir gerne, wie der EInbau der Küche verläuft und wie der Raum im Nachhinein aussieht. Dies ist immer ein spannendes Ereignis, egal wieviele Küchen bereits eingebaut und verkauft wurden. Jede Küche ist individuell vom Kunden selbst zusammen gestellt und birgt ihre Einzigartikeit. Somit bleibt es auch für uns immer spannend, wie sich der Raum entwickelt.« Im Anschluss an die Aktion »25 gute Taten« möchten sich die Küchen Galerie Mosbach gerne mit eigenen kreativen Ideen bei allen Teilnehmern bedanken und plant ein Showcooking mit einem Kinderheim: »Welch große Augen uns hier wohl erwarten. Wir werden gerne darüber berichten.«

