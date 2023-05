Küchen Galerie Mosbach feiert 5-jähriges

Familienunternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft, so ist das auch für die Küchen Galerie, seit 5 Jahren in Mosbach ansässig. Nun feiert das Unternehmen seit 5-jähriges Bestehen und bedankt sich bei seinen Kunden.

Kaum ist man durch die Tür hindurch, versinkt der Blick in Farben, Mustern, sowie modernen Küchen und Bädern. Lange Gänge mit verschiedenen Kojen zeigen die vielfältigen Möglichkeiten, wie Wohnträume durch eine gemeinsame Planung bei einer Tasse Kaffee wahr werden können. Das Studio »Küchen Galerie« in Mosbach besteht nun seit einigen Jahren und ist ein reines Familienunternehmen, in dem Sohn, Vater, Frau, sowie langjährige enge Freunde täglich gute Arbeit leisten. 2018 wurde das Unternehmen durch Familie Gundel und Familie Schmidt gegründet. Seitdem erweiterte sich das Team stetig und konnte inzwischen einige neue Mitarbeiter mit ins Team nehmen.

Der Kunde spielt in einem Familienunternehmen eine zentrale Rolle. »Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden sorgt bei uns für ständige Erneuerung in unserer Ausstellung, sowie unserer internen Systeme. Wir entwickeln uns täglich weiter und arbeiten stark an unserer Innovationskraft«, erklärt Herr Schmidt. Familienunternehmen werden aktuell vor große Herausforderungen gestellt, seien es zukunftsbezogene Aspekte oder die Ausleihpolitik der Banken, die Vorsorge für eine ausreichende Managementqualität erzwingt eine Umstellung bei strategischen Fragen. Für Familienunternehmen ist es äußerst schwer geworden in den Aufbau der Infrastruktur zu investieren. Es ist auch nicht überraschend, dass die Küchen Galerie in der Personalpolitik familienähnliche Merkmale ausbilden. Sie pflegt eine gewisse Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern, welche sich in der Leistungsbereitschaft der Beschäftigten positiv auswirkt. Die Qualifikation der Mitarbeiter, spiegeln sich deutlich in der perfekten und engagierten Planung der Küche oder der Bäder in enger Zusammenarbeit mit dem Endkunden wider, gleichzeitig auch durch freies Arbeiten und zupackender Übernahme von Verantwortung im alltäglichen Geschäft.

Viele Familienbetriebe hinken bei der Digitalisierung hinterher. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, braucht es engagierte Eigentümer. So hat auch die Küchen Galerie beschlossen, in diesem Jahr ihr Planungsprogramm zu erweitern, sodass es dem Kunden möglich ist, sich in den Raum zu integrieren und sich diesen mit der Küche besser vorstellen zu können. Die Digitalisierung ist inzwischen so weit entwickelt, dass es sogar möglich ist, den Raum mit einer VR-Brille zu durchlaufen. »Ob wir dies jedoch eines Tages umsetzen, bleibt noch offen«, erklärt Herr Gundel. Die enge Koppelung familiärer Verhältnisse mit den internen Organisationszuständen eines Unternehmens bedarf einer außergewöhnlichen Struktur

und Geduld. »Ohne unsere doch immer wieder zufriedenen Kunden, die uns weiterempfehlen, würde es nur schwer gehen«, erklärt Charlotte Gundel. »Wir sind dankbar für jede Weiterempfehlung«

Küchen Galerie Mosbach, Pfalzgraf-Otto-Straße 42, 74821 Mosbach, Fon: 06261-8994715, www.kueche-mosbach.de