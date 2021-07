Küchen Galerie Mosbach: Kreative Küchenplaner

Die eigene Küche ist zu klein oder inzwischen zu alt? Sie genügt den Ansprüchen nicht mehr? Dann hat die Küchen Galerie Mosbach für diese ­Menschen genau die Richtige! Die Ausstellungsküche des Herstellers Nobilia wird nämlich aktuell abverkauft – und das hat einen guten Grund ...

Die Küchen Galerie Mosbach möchte an der Stelle der Ausstellungsküche einen neuen großen Planungsbereich für die Kunden aufbauen, der gleichzeitig ein neuer Arbeitsplatz wird, denn sie darf mit großer Freude verkünden, dass das Team der Küchen Galerie erweitert wurde durch einen neuen Küchenfachberater und eine Auszubildende. Das nun vollständige Team hilft dabei, den besonderen Tag, an dem die neue Traumküche geliefert wird, vollständig durchzuplanen. Jeder hat hier seine Aufgabe, vom Küchenfachberater bis zum Social Media Koordinater und zur Auszubildenden.

»Küchen sind unsere Leidenschaft«, lautet der Leitspruch der Küchen Galerie Mosbach - doch im Mittelpunkt stehen die Kunden und ihre Wünsche, sowie das fleißige Team. Die Kunden motivieren das Team, besser zu werden und nah am Trend zu bleiben.

Der Küchenkauf ist eine ganz persönliche Entscheidung, die nicht allein vom Budget abhängt. Da zählen auch der individuelle Geschmack und Lebensstil sowie die Räumlichkeiten und natürlich die Menschen, die sich täglich in der Küche aufhalten. Dafür steht eine Vielfalt an Küchenfronten und Arbeitsflächen, innovativem Zubehör sowie modernsten und energieeffizienten Küchengeräten zur Verfügung. Selbstverständlich von Top-Marken bekannter Hersteller zu Top-Preisen. Vom ersten Kennenlernen bis zur Übergabe der neuen Küche können sich Kunden ganz auf die Küchenkompetenz der Küchen Galerie verlassen. Denn in jeder Phase des Küchenkaufs ist sie persönlich für die Küchenkäufer da. Die Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, sind jederzeit auf dem neuesten Stand und halten täglich Ausschau nach Küchen-Neuheiten, die begeistern.

Bei der Küchen Galerie Mosbach gibt es keine 08/15-Lösung von der Stange, son­dern eine Küche, die genau auf die jeweiligen Ge­wohn­hei­ten aus­ge­legt ist, Wün­sche auf­nimmt, dem eigenen Lebens­stil ent­spricht und dabei immer noch be­zahl­bar bleibt.

Deswegen setzt die Küchen Galerie Mosbach auf Qua­lität. Qua­lität bei allen ver­bau­ten Teilen, Ele­men­ten und Ge­rä­ten, Qua­lität bei der Bera­tung und Pla­nung und nicht zuletzt Qua­lität bei Mon­tage und Instal­lation. Das er­öff­net viele Mög­lich­keiten, die man so auf dem Markt nicht immer findet. Für die Küchen Galerie ist es eine Selbst­ver­ständ­lich­keit.

Das Team der Küchen Galerie lädt alle Interessenten ein, mit ihnen zu sprechen und die krea­tiven Küchen­planer kennenzulernen, die auf die Er­fah­rung von hun­der­ten Pro­jekt­pla­nun­gen zurück­grei­fen, um jeden Küchen­traum wahr wer­den zu lassen. Jeder aus dem Küchen Galerie Mosbach-Team freut sich auf Besuch. Dort kann man die Leistungen, Werte, das Team und die Ausstellung kennenlernen, indem man einen Ausflug in die Galerie plant.

Küchen Galerie Mosbach

Pfalzgraf-Otto-Str. 42, 74821 Mosbach

Fon: 06261-8994715

info@kueche-mosbach.de

www.kueche-mosbach.de