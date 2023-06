Küchen Galerie Mosbach - Schüller-Küchen fürs Leben

Schüller-Küchen fürs Leben

Ob Stadtmensch, Familienmensch, Naturliebhaber oder Genussmensch beim Hersteller Schüller ist für jeden das -passende dabei. Im Grunde genommen ist eine Familienküche ein echter »Offen-für-Alles-Raum«: Es wird gelacht und geweint. Gespielt und gelernt. Diskutiert und entschieden. Aber natürlich auch gekocht und gegessen – oft auch gemeinsam mit den kleinen und großen Freunden der Familie. All das muss in der Planung berücksichtigt werden.

Eine Familienküche muss viele verschiedene Bedürfnisse erfüllen. Insbesondere Raum zum Kochen und Essen bieten, noch dazu ist sie Treffpunkt für Groß und Klein, Ort zum Lachen, Erzählen, Streiten, sich wieder vertragen, Managementzentrale des Familienlebens, Spielplatz und vieles mehr. Die Oberflächenmaterialien sollten dabei einiges aushal

ten können – und die Gestaltung der Küche auf die verschiedenen Familienmitglieder zugeschnitten sein. So können hoch eingebaute Geräte Unfälle verhindern, während Unterschränke mit Öffnungsunterstützung das Leben aller erleichtern. Die moderne Stadtwohnung bietet meist ein eher begrenztes Raumangebot. Um dieses stilvoll und zeitgemäß zu nutzen und zu gestalten, bietet die Küchen Galerie Mosbach nahezu grenzenlose Möglichkeiten, um verschiedene Lebensbereiche zu vereinen – und dabei individuelle Akzente zu setzen. Bei Naturliebhabern wird gerne darauf geachtet, den nachhaltigen Lebensstil in die Küche ganz natürlich mit einzubauen und zu leben. So gestaltet man einen Ort, an dem Natürlichkeit ein Zuhause hat. Wo selbstgezogene Kräuter, raumklimafördernde Grünpflanzen und frisches Marktgemüse sich ganz selbstverständlich in das offene und harmonische Ambiente einfügen. Dazu gehören von der Natur inspirierte Oberflächen und Farben genauso wie innovative Ausstattung und die perfekte Ergonomie.

Die Küchen Galerie ist sich sicher: »Die Digitalisierung hat unser Leben verändert. Vieles wird schneller und unpersönlicher. Umso wichtiger ist es, sich gerade zuhause auf echte Werte und Erlebnisse zu konzentrieren – und diese bewusst mit allen Sinnen zu genießen. Auch für Genussmenschen haben wir die passenden Formen und Farben, die die Küche let

ztendlich formen. Einfach mal durchatmen und eine kurze Auszeit vom Alltag nehmen. Das sollte in einer Traumküche möglich sein.«

