Küchen Galerie Mosbach: Spendet eine Küche!

Wie läuft die Spendenaktion ab? Ganz einfach: Unter dem Motto „Menschen helfen Menschen“ ruft die Küchen Galerie Mosbach als nun teilnehmendes Küchenstudio alle gemeinnützige und soziale Einrichtungen im Umkreis auf: »Macht mit!« Die Aktion läuft bereits seit März und die ersten Gewinner aus ganz Deutschland wurden bereits gezogen! Diese sind auch für jedermann unter der dafür extra eingerichteten Homepage: www.25gutetaten.de einzusehen.

Der Verband KüchenTreff hat mit »25 Küchen für den guten Zweck« eine Kampagne ins Leben gerufen, die Kinder- und Jugendvereine, soziale Einrichtungen sowie Institutionen aus ganz Deutschland mit einer neuen Küche unterstützen soll. Gerade in sozialen Einrichtungen oder in Kinder- und Jugendvereinen wird die Küche nämlich meist zum Mittelpunkt für soziale Interaktionen, Gespräche oder Aktionen wie gemeinschaftliches Kochen.

Wer mit seinem Verein unter diese Teilnehmerbedingungen fällt, hat noch bis zum 30.06.2021 die Möglichkeit seine aussagekräftige Bewerbung einzusenden!

Die Küchen Galerie Mosbach hilft gerne dabei und bietet jegliche Unterstützung bei der Umsetzung der kreativen Bewerbung an. Inzwischen durfte die Küchen Galerie auch einige Vereine und insbesondere Kinderheime für die Aktion begeistern. Hier wird schon fleißig an der Bewerbung gearbeitet.

Die Aktion bedeutet nicht nur, dass eine gemeinnützige Organisation die Chance auf eine neue Küche hat, sondern das Team der Küchen Galerie wurde dabei aus dem Alltag und den erschwerten Bedingungen durch den Lockdown herausgeholt und konnte seinen Blick erweitern, indem ihm Einrichtungen und Menschen begegnet sind, die es mehr als verdient hätten eine neue Küche zum Mittelpunkt ihrer Einrichtung zu machen.

Es lohnt sich, die Bewerbung frühzeitig einzureichen, denn jede Bewerbung, die nicht gezogen wird, bleibt im Lostopf und hat im Folgemonat die Möglichkeit erneut gezogen zu werden.

Im Anschluss der Ziehungen werden zunächst die Küchenstudios als teilnehmende Händler informiert, welcher Verein gewonnen hat. Diese nehmen Kontakt zum Gewinner auf und planen die neue Vereinsküche. Die Küche wird dann zeitnah in enger Abstimmung mit der Einrichtung montiert. Über die Social Media-Kanäle sowie über die Presse und auf der eingerichteten Homepage wird der Gewinner dann bekannt gegeben. Sind die Gewinner ermittelt, wird die Küchen Galerie Mosbach als teilnehmendes und ausführendes Küchenstudio die Planung, Lieferung und Montage vollständig vornehmen. Der Schlüssel dabei ist Kreativität. In dem Schreiben sollte man sich selbst kurz vorstellen und zeigen, warum gerade dieser Verein eine neue Küche benötigt. Dazu gehört auch ein kleines selbstgeschnittenes Video, gerne auch mit eigenen Interviews der Vereinsmitglieder, Kinder, Jugendlichen etc. wieso sie sich über eine neue Küche freuen würden.

Bundesweit sind 25 Küchen im Gesamtwert von 250.000 Euro an soziale Kinder- und Jugendeinrichtungen zu vergeben. Der Hintergrund zu diesem Engagement: Die Küche steht für gesunde Ernährung und sie ist ein wichtiger Treffpunkt. In einer eigenen Vereinsküche können Kinder und Jugendliche schon früh Spaß an vollwertigem Essen und an der gemeinsamen Aktivität Kochen entwickeln. Auch die Küchen Galerie Mosbach ruft daher alle Einrichtungen aus der Region, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und in den Bereichen Bildung, Kultur, Integration, Klimaschutz, Tierschutz, Sport, gesunde Ernährung aktiv sind zur Teilnahme auf. Seit zweieinhalb Jahren schon ist die Küchen Galerie Mosbach der perfekte Ansprechpartner aus der Region, wenn es um die perfekte, auf individuelle Wünsche ausgerichtete Traumküche geht. Die beiden Geschäftsführer Marco Gundel und Michael Schmidt mit den Kolleginnen Theresa Rohrbach und Charlotte Gundel sowie dem ebenfalls tatkräftig zur Seite stehenden Monteur Jan Haffner bilden das junge und dynamische Team und sind hierbei die richtigen Ansprechpartner mit viel Erfahrung, Know-how und Freude an der Arbeit. Für die passende Auswahl sorgen 27 Musterküchen auf 600 Quadratmetern sowie die langjährige Erfahrung in der Küchenbranche, die die beiden Gründer Marco Gundel und Michael Schmidt mitbringen. Michael Schmidt übernimmt beim Mosbacher Küchenstudio die handwerkliche Leitung. Er ist seit über 20 Jahren auf dem Gebiet der Küchenmontage tätig. Die jahrelange Erfahrung die Frau Rohrbach in der Küchenplanung, im kreativen Bereich sowie auch menschlich mit bringt, stärkt das Team besonders.

