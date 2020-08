Küchen Galerie Mosbach

Brauchen wir nicht alle mal Urlaub? Urlaub von der ­Arbeit, Urlaub vom Tragen der Maske, Urlaub von ­Corona oder einfach raus aus dem Alltag? Wie einfach war das in den letzten Jahren, doch dieses Jahr ist alles etwas anders, und alle müssen bei der Urlaubsplanung einige Kompromisse eingehen. Warum also nicht das Urlaubsfeeling einfach direkt nach Hause holen und von der eigenen Küche aus kulinarische Reisen in ferne Länder unternehmen?

Wer trotz Corona in seinem Sommerurlaub etwas erleben und am liebsten neue Kulturen ausprobieren will, hat es zurzeit nicht leicht. Für kulinarische Abenteuer muss man allerdings gar nicht erst weit reisen: Denn auch in der neuen Küche ist es möglich, spannende Abenteuer zu erleben, kreative Rezepte zu erkunden, neue Gerichte auszuprobieren und auf diese Weise neue Esskulturen kennenzulernen. Möchte man sich zum Beispiel wie in Bella Italia fühlen? Wie wäre es mit Spagetti bei einem Glas Wein oder doch einer selbstgemachten Pizza? Oder was ist mit einem Trip in die Provence mit einer leckeren Ratatouille oder einer Bouillabaisse? Asiatische oder griechische Küche, Gerichte aus Indien, Spanien oder Polen – in der eigenen Küche ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Für eine gesunde, erfolgreiche und auch noch mit Spass verbundene Zubereitung kann man die neuen Techniken, zu denen der Dampfgarer, das Sous-vide-garen oder das Induktionskochfeld, gehören, ausprobieren. Beim gemeinsamen Kochen mit den Freunden oder dem Partner, kann der Urlaub genauso wunderbar in der neuen Küche, die meist Treffpunkt im gemeinsamen Wohnraum ist, erlebt werden. Wer füreinander kocht und gemeinsam isst, zeigt wieviel Wert der andere für einen ist.

Gemeinsam zu kochen, die Vielfalt der neuen Küchengeräte auszuprobieren, ist meist mehr wert als jedes überteuerte Restaurant im Urlaub. Man kann jeden Tag selbst bestimmen, welches Menü gekocht wird oder alternativ welches Menü man sich vielleicht auch vom Partner oder der Partnerin kochen lässt.

Um die optimale Küche zu planen, gehen die dafür speziell ausgebildeten Küchenplaner/innen der Küchen Galerie Mosbach individuell auf die Vorstellungen und Wünsche ihrer Kunden ein, damit aus tausenden von Küchen die eigene Traumküche realisiert wird. Wer jetzt einen Planungstermin vereinbart, kann sich bei einer Tasse Kaffee und viel Freude über die aktuellen Küchentrends, Küchenformen, Küchenstile und Arbeitsplatten beraten lassen.

Mit ihrem eingespieltem Team und den eigenen Küchenmonteuren, hat die Küchen Galerie Mosbach jeden Tag aufs Neue, Freude daran, zu entdecken, welche neue Ideen sie umsetzen können. Gerne hilft das Küchen Galerie-Team auch dabei, ihre Kunden mit eigenen Ideen und Inspirationen zu überraschen.

Küchen Galerie Mosbach

Pfalzgraf-Otto-Str. 42, 74821 Mosbach

Fon: 06261-8994715, info@kueche-mosbach.de

www.kueche-mosbach.de