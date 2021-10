Küchen Galerie Mosbach – Gemeinsam stark für Kinder

Am 23. Oktober 2021 war es endlich soweit! Nach gemeinsamer, intensiver und mit Spaß verbun-­dener Vorbereitung hat das erzbischöfliche Kinder- und Jugendheim St. Kilian aus Walldürn die Küchen Galerie zu einem Showcooking in Mosbach ­besucht.

Mit insgesamt 16 Kids und deren Betreuern sowie dem Meister-Koch und Ernährungscoach Michael Walz, der mit seiner Frau Katrin gemeinsam für uns ehrenamtlich gekocht hat, konntet die Küchen Galerie Mosbach dieses wunderbare Event auf die Beine stellen. Kochen lernen ist mehr als ein nettes Nachmittagsprogramm. Die Kinder konnten bei diesem Event ihre Kernkompetenzen stärken, lernen wie man sich ganz einfach und gesund im Alltag ernähren kann, ihre Ausdauer testen, sich beim Kochen vollständig entspannen, verschiedene Geschmäcker kennen lernen, den Umgang mit Lebensmitteln sowie neue Fertigkeiten erlernen. Laut der Küchen Galerie Mosbach war es wunderbar zu sehen, wie die Kinder in die Speisezubereitung miteinbezogen wurden. Vom kinderfreundlichen Begrüßungscoktail, Kürbisschneiden bis Nudeln aus Zucchini zubereiten und selbstverständlich einen köstlichen Nachtisch kreieren, war hier wirklich alles dabei.

»Die Kinder hatten einen tollen Tag und jede Menge Spaß«, so das Team der Küchen Galerie. »Egal ob groß oder klein, im Team wurde gemeinsam gekocht, gelacht und anschließend auf einer großen Tafel gemeinsam gegessen. Im Rahmen des gemeinsamen Kochens, durften die Kinder, das Essen dann in Form eines Spiels auch bewerten.«

Die Küchen Galerie möchte versuchen, künftig viele weitere solcher Projekte umsetzen, evtl. auch in Wiederholung mit dem Kinderheim in Walldürn. Das Kochevent war angelehnt an die Aktion »25 gute Taten« bei der sich das vergangene letzte halbe Jahr deutschlandweit soziale Einrichtungen um eine neue Küche bewerben konnten. Das walldürner Kinder- und Jugendheim hatte sich ebenfalls um eine neue Küche beworben und wurde leider aus dem Lostopf nicht gezogen. Um den Kindern dennoch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und sich auch für die Teilnahme zu bedanken hat die Küchen Galerie dieses Showcooking umgesetzt. Sie betont: »Es war ein gelungener Tag!«

Zur Verwirklichung verschiedener Arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen ist das Kinderheim natürlich auf das soziale und finanzielle Engagement von Einzelnen und Unternehmen angewiesen. Mit den Spenden werden richtige Projekte umgesetzt, die dann auf der Homepage auch veröffentlicht werden. Diese gemeinsamen Projekte helfen den Kindern einen geregelten Alltag zu erleben und auch ihren Teamgeist zu stärken. Gerne ruft die Küchen Galerie Mosbach auf, gemeinsam zu spenden, jeder einzelne Cent hilft. Alle notwendigen Daten gibt es auf der Homepage: www. st-kilian.de.

Abschließend bedankt sich die Küchen Galerie bei Herrn Rieger (Stabsstelle Entwicklung und Fortbildung St. Kilian) und Michael & Katrin Walz (Koch und Ernährungscoach) für deren Hilfe und ehrenamtliche Arbeit die dazu beigetragen hat, dass dieses Event umgesetzt werden konnte.

