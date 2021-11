Küchen Galerie Mosbach – Adventlicher Zauber

Der Weihnachtszug fährt bereits durchs Schaufenster, der Tannenbaum mit den Weihnachts-­lichtern steht und rund um die Ausstellung der ­Küchen Galerie hüllt sich eine gemütliche ­Stimmung und die Kollegen summen schon ein paar Weihnachtslieder vor sich hin. Ob wohl der ­Nikolaus auch die Küchen Galerie besucht?

In der Vorweihnachtszeit wartet auf die Kinder ein Highlight nach dem anderen. Sie dürfen ihren Adventskalender öffnen, an den Adventsonntagen eine Kerze anzünden und am 6. Dezember ihre Stiefel vor die Türe stellen. Dabei verzaubert vor allem die Geschichte vom gnädigen Sankt Nikolaus schon die Kleinsten. Da der Nikolaus bekanntermaßen mit einem Schlitten seine Runde macht, und nicht nur bei den Kindern vor der Haustüre Halt macht, dürfen Kinder zwischen 0-10 Jahre sich in der Küchen Galerie Mosbach am bekannten 6. Dezember eine kleines Geschenk abholen, welches den Tag hoffentlich bereichert. Damit so viele Kindern wie möglich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden kann, sind Erwachsene von der Abholung ausgeschlossen.

In Zusammenarbeit mit den Herstellern, u.a. auch der Firma »Bosch«, war es der Küchen Galerie Mosbach in der Vergangenheit möglich mehrere Kinderheime und soziale Einrichtungen mit neuen Geräten und sogar einer neuen Küche auszustatten. Hier wurden unter anderem.Geräte eingesetzt wie die accent line Geräte von Bosch., welche auch die Youtuberin »Sally« für ihren YouTube Kanal »Sallys Welt« benutzt, aber auch für ihre neue Fernsehsendung.

Es macht einfach Spaß mit Bosch in der Küche. Die Qualität und Funktionalität der Geräte ist einfach top und bedienen lässt sich alles kinderleicht. Das liegt auch an der Sensor-Technik von Bosch, die vieles erleichtert und dazu noch auf das Ergebnis achtet. Das ist schon außergewöhnlich toll, findet auch die Küchen Galerie. Die Serie accent line ist ein pures Design in edlem Schwarz. Man muss sich nicht für Technologie begeistern, man kann sie einfach nutzen. Dabei kann man sich auf Sensoren verlassen, die selbstständig Dinge erkennen, um die man sich nicht mehr kümmern muss. Sensoren, die es ermöglichen auf Veränderungen zu reagieren und so für Konstanz sorgen. Sensoren, die immer den perfekten Zeitpunkt erkennen. Für Küchenbegeisterte ist das der einfache Weg zum perfekten Ergebnis und Zeit für kreatives Kochen.

So ist es beispielsweise möglich, Rezepte an den Backofen zu senden oder von unterwegs in den Kühlschrank zu sehen. Alle Geräte, die gerade etwas für den Besitzer tun, halten diesen stets auf dem Laufenden. Natürlich nur, wenn man das will. Dabei kann man die Home Connect App ganz flexibel auf dem eigenen Smartphone, Tablet oder Laptop bedienen. Das und noch viel mehr ist möglich mit Home Connect Hausgeräten von Bosch. Übrigens auch bei Kochfeldern, Dunstabzügen, Geschirrspülern sowie Waschmaschinen und Trocknern. Das Team der Küchen Galerie Mosbach steht Kunden allseits zur Seite, um sie zu beraten. Dazu kann man gerne einen Termin vereinbaren.

Küchen Galerie Mosbach

Pfalzgraf-Otto-Str. 42, 74821 Mosbach

Fon: 06261-8994715

info@kueche-mosbach.de

www.kueche-mosbach.de