Künzelsau: Landesfamilienpass 2026

Der Landesfamilienpass 2026 ist ab sofort bei der Stadtverwaltung Künzelsau im Bürgerbüro erhältlich. Mit dem Pass erhalten Kinder und ihre Begleitpersonen auch im kommenden Jahr vergünstigten oder kostenlosen Eintritt zu über 140 Ausflugszielen in ganz Baden-Württemberg.
Der Landesfamilienpass ermöglicht Familien gemeinsame Freizeitaktivitäten vom Museumsbesuch bis zum Freizeitpark. Ziel ist es, Kindern gute Entwicklungschancen zu eröffnen und ihnen unabhängig von der finanziellen Situation der Familie positive Erlebnisse zu ermöglichen. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sollen Familien unterstützt und zu gemeinsamen Unternehmungen angeregt werden.
Einen Landesfamilienpass können Familien beantragen, die mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kindern in einem Haushalt leben. Darüber hinaus erhalten auch Familien in besonderen Lebenslagen den Pass bereits ab einem kindergeldberechtigten Kind. Dazu zählen unter anderem Familien mit einem schwerbehinderten Kind sowie Familien, die Kinderzuschlag, Bürgergeld oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen.
Zu den landesweiten Angeboten im Jahr 2026 zählen zahlreiche Freizeitparks, darunter der Europa Park in Rust, der Erlebnispark Tripsdrill sowie das Ravensburger Spieleland. Auch viele Museen, Schlösser, Klöster, Burgen, Freizeitbäder und Freilichtanlagen können mit dem Landesfamilienpass kostenfrei oder ermäßigt besucht werden.
Auch in Künzelsau finden Familien zahlreiche attraktive Ausflugs- und Freizeitangebote. Dazu zählen unter anderem die Museen in der Stadt wie die Hirschwirtscheuer, das Museum Würth und das Museum Würth 2 sowie das Stadtmuseum Künzelsau. Sie alle sind bei freiem Eintritt zu besuchen. Die historische Altstadt lädt zu Spaziergängen und Stadtführungen ein. Für Freizeit und Erholung bieten sich das Hallenbad TollKÜN, das Kocher Freibad sowie zahlreiche Wander- und Radwege im Hohenloher Land an.
In Künzelsau gibt es für Inhaber des Landesfamilienpasses vergünstigten Eintritt unter anderem bei kulturellen Veranstaltungen, wie der KÜNightLive und den Theateraufführungen in der Stadthalle. Diese vielfältigen Möglichkeiten ergänzen die landesweiten Leistungen des Landesfamilienpasses und machen Künzelsau zu einem familienfreundlichen Wohn- und Lebensort.
Der Landesfamilienpass 2026 sowie die zugehörigen Gutscheinkarten sind kostenfrei im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Künzelsau erhältlich. Aktuelle Informationen zu den jeweiligen Attraktionen und Angeboten sind online unter https://sozialministerium.badenwuerttemberg. de/de/soziales/familie/leistungen/landesfamilienpass verfügbar. Weitere Auskünfte zu kommunalen Familienpässen und Ermäßigungen sind auch bei der Stadtverwaltung Künzelsau im Bürgerbüro erhältlich.