Früher musste man herumreisen und Zeitungen durchforsten, um einen Job zu finden. Der Prozess der Einstellung einer Fachkraft nahm sowohl für den Jobsucher als auch für den Recruiter viel Zeit in Anspruch. Den heutigen Recruiting Trends zufolge kann ein Personalvermittler eine Fachkraft finden, indem er Stellenangebote auf Websites wie Jooble veröffentlicht. Auch Kandidaten können auf dieser Plattform nach einem Vollzeit Homeoffice-Job suchen und sich im Internet über das Unternehmen informieren.

Bei der Suche nach dem Beruf kann man jedoch eine deutliche Veränderung in der Einstellungspolitik feststellen. Die meisten Unternehmen wollen eine Person, die den Werten und der Mission des Unternehmens entspricht und die erforderlichen Fähigkeiten besitzt, um die geforderten Aufgaben zu erfüllen. Bei der Suche nach einem Quereinsteiger-Job remote auf Jooble können Sie also sehen, dass die Unternehmen die Bedeutung der kultureller Fit und der technischen Fähigkeiten betonen. Bevor Sie sich also für die gewünschte Arbeit bewerben, müssen Sie lernen, wie Sie die kulturellen Fit und die Fähigkeiten in Einklang bringen. In diesem Artikel werden diese Fragen aus der Sicht eines Personalvermittlers anhand von Jooble erläutert.

Was bedeutet „kultureller Fit“ und warum ist er wichtig?

Wenn Sie sich die Suche Anforderungen auf Jooble ansehen, werden Sie feststellen, dass sich die Anzeigen je nach Unternehmen unterscheiden. Einige Remote-Jobangebote betonen die persönlichen Werte eines Bewerbers. Ihre Stellenanzeigen sehen etwa so aus:

„Gesucht wird ein HR-Manager mit starker Motivation“

„Verantwortungsbewusste und fleißige Sekretärin gesucht“, usw. oder

„Eine Person mit fortgeschrittenen Kenntnissen in C++-Programmierung wird gesucht“.

Mit anderen Worten: Arbeitgeber konzentrieren sich auf bestimmte Eigenschaften und informieren Sie sofort in ihren Veröffentlichungen über ihren Bedarf. Viele Unternehmen erwähnen jedoch die erforderlichen Soft Skills und Hard Skills, da sie von einem Bewerber die perfekte Balance verlangen.

Wenn wir also über die kultureller Fit sprechen, sollten Sie wissen, dass dies bedeutet, wie Sie den Überzeugungen, Werten und der Kultur des Unternehmens entsprechen. Aus diesem Grund können Manager die erforderlichen Teambildungstechniken anwenden, die ein positives Arbeitsumfeld und eine stärkere Motivation der Mitarbeiter gewährleisten. Wenn Sie also die oben genannten Stellenanforderungen ähnlich sehen, können Sie verstehen, was das Unternehmen von Ihnen erwartet und wie es um Ihr kulturelles Fit bestellt ist. Wenn Sie kulturell „fit“ sind, haben Sie höhere Chancen, mit Ihrem Job zufrieden zu sein. Sie werden also alles tun, um länger in diesem Unternehmen zu bleiben, um befördert zu werden und dem Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen.

Die Bedeutung von Fähigkeiten und Qualifikationen in der modernen Arbeitswelt

Auch wenn der kulturelle Fit für moderne Unternehmen ein Muss ist, müssen Sie über die erforderlichen Soft Skills und Hard Skills verfügen, um Ihre Aufgaben auf dem erforderlichen Niveau zu erfüllen. Laut Statista sind die wichtigsten Soft Skills für einen Arbeitgeber im Jahr 2024 die Fähigkeit, effektiv mit anderen zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Dennoch sind Hard Skills ein Muss für die meisten Qualifikationen wie IT, Ingenieurwesen, Gesundheitswesen und mehr. Außerdem erfordert die neue Ära Spezialisten mit neuen Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung fortschrittlicher Technologie und KI-Automatisierung.

Der Einfluss von Remote-Arbeit und Homeoffice auf den Einstellungsprozess

Die Pandemie erwies sich als der anspruchsvollste und herausforderndste Lehrer für alle Unternehmen und Organisationen. Alle mussten lernen, wie man die reguläre Arbeit aus der Ferne erledigen kann, so dass die Arbeitgeber flexibel und anpassungsfähig werden müssen. Remote-Arbeit hat neue Fähigkeiten und Qualitäten hervorgebracht, die sich auf die Fähigkeit zur Selbstmotivation, Anpassungsfähigkeit und starke Kommunikationsfähigkeiten konzentrieren.

Im Jahr 2020 haben die meisten großen Unternehmen wie Facebook, Twitter und TCS die Veränderungen erkannt und waren die ersten, die ihren Mitarbeitern die Möglichkeit boten, auch nach dem Ende der Schließung zu Hause zu bleiben. Seitdem hat der kulturelle Fit eine neue Perspektive gewonnen, die sich auf die Fähigkeit konzentriert, Teil eines virtuellen Teams zu werden und die digitale Kultur des Unternehmens, einschließlich KI-Projekte, zu erfüllen. Sogar Plattformen für Stellenangebote wie Jooble verbessern die Qualität des Lebenslaufs mit Hilfe eines KI-Lebenslauf Generators. So kann man mit KI-gestützter Karriereberatung einen perfekten Lebenslauf für Remote-Jobangebote entwickeln.

Die Perspektive der Recruiter - worauf achten sie wirklich?

Recruiter suchen heute nach einer harmonischen Kombination aus kulturellem Fit und fachlichen Fähigkeiten. Doch die kulturelle Fit ist nicht so einfach zu messen. Ihre fachlichen Fähigkeiten können Sie mit Arbeit Proben, Zeugnissen, Beurteilungen und Empfehlungen nachweisen. Ihre kulturelle Fit wird anhand der folgenden Kriterien gemessen:

Ihr Wunsch, neue Dinge zu lernen

Ihre Fähigkeiten zur Zusammenarbeit und Teambildung

Ihre persönliche Ethik entspricht den Werten des Unternehmens

Ihre Flexibilität

Sie sollten also lernen, ein Gleichgewicht zwischen kulturellem Fit und technischen Fähigkeiten herzustellen, um wettbewerbsfähig zu sein.

Tipps für Bewerber – so optimierst du deine Chancen im Bewerbungsprozess

Wenn Sie einen gewünschten Job finden und eingestellt werden wollen, sollten Sie diese Tipps von Experten beachten.

Lernen Sie die Werte des Unternehmens kennen, um festzustellen, ob Sie mit Ihren eigenen übereinstimmen.

Nennen Sie die geforderten Soft Skills und Hard Skills mit Nachweisen wie Ihrem Portfolio und Feedback von früheren Unternehmen oder Ihren Hochschullehrern.

Beweisen Sie, dass Ihre Bereitschaft zur Veränderung und zum Lernen Ihnen helfen wird, den Anforderungen des Informationszeitalters gerecht zu werden.

Passen Sie Ihren Lebenslauf dem Unternehmen an. Zeigen Sie, dass Sie wissen, was das Unternehmen will. Sagen Sie ihm, dass Sie das können, was es braucht.

Fazit

Die Personalverantwortlichen suchen nach Bewerbern, die perfekte Flexibilität versprechen, fortgeschrittene harte Fähigkeiten aufweisen und in der Lage sind, den langfristigen Zielen des Unternehmens zu entsprechen, um den gewünschten Erfolg zu gewährleisten. Die Arbeitslandschaft entwickelt sich weiter, und es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten für Remote-Jobangebote. Laden Sie einfach Ihren Lebenslauf auf Jooble oder ähnliche Websites hoch und suchen Sie innerhalb weniger Augenblicke nach Stellenangeboten. Verstehen Sie, was das jeweilige Unternehmen benötigt, und passen Sie sich entsprechend an.