Kurzurlaub unter Palmen

Einen erholsamen Kurzurlaub direkt vor der Haustür genießen: Zwischen Heidelberg und Heilbronn gelegen, lässt die THERMEN & BADEWELT SINSHEIM für alle Gäste ab 16 Jahren den Traum vom Südseeurlaub wahr werden – und das ganz ohne Reisestress.

Das tropische Paradies in den badischen Breiten ist Garant für unvergessliche Urlaubstage und lädt an 365 Tagen im Jahr zu Erholung und Entspannung ein. Gerade im Sommer ist die Wellnessanlage ein echter Geheimtipp und ein empfehlenswertes Ausflugsziel für alle sonnen- und urlaubshungrigen Sauna- und Badegäste.

Dank des auf Knopfdruck zu öffnenden Cabrio-Glasdaches können Besucher Wasser, Sommerwind und Sonnenschein auch unter freiem Himmel genießen. Dann reigen sich 400 echte Südseepalmen und mehr als 1000 Orchideen im Wind, die Vögel fliegen zwitschernd über das Palmenparadies und an der großen Poolbar in der türkisblau schimmernden Lagune werden eisgekühlte, exotische Cocktails serviert. So fühlt sich Urlaub in der Südsee an. Wer der sommerlichen Bikinifigur noch den letzten Schliff verpassen möchte, kann sich bei den zahlreichen Aqua-Kursen aktiv betätigen.

Eine Übersicht dieser und vieler weiterer Sommerattraktionen in der Therme sind hier zu finden.