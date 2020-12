Lässt sich mit Sportwetten Geld verdienen?

Ein Hobby zu Geld machen gehört für viele Menschen zu einem Traum, der nur den wenigsten gegönnt wird. Sportler sind ein sehr gutes Beispiel. So verdienen sie mit ihrem Talent und Einsatzwillen im Jahr eine hohe Summe und können unbeschwert leben, während sie ihrem Hobby nachkommen.

Viele Menschen listen den Sport als Hobby auf. Dies kann ganz unterschiedlich aussehen. Für den Einen mag das Fitnessstudio ein Hobby darstellen, ein Anderer wiederrum verehrt einen Fußballclub und setzt sich in seiner Freizeit mit diesem auseinander. Da der Sport inzwischen eng mit dem Glücksspielsegment „Sportwetten“ verbunden ist, tippen immer mehr Fans an einem Spieltag auf einen Fußballverein. Durch den Reiz des Echtgeldeinsatzes wird eine Partie so automatisch spannender und man testet in gewisser Weise seine Kenntnisse. Dadurch, dass man auf ein Team setzt, welches nach der eigenen Meinung die besseren Chancen hat, lässt sich tatsächlich auch Geld gewinnen.

Wir haben uns in der Sportwetten-Branche genauer umgesehen und konnten viele Tipps und Tricks aufschnappen. Um mit Sportwetten tatsächlich Geld verdienen zu können, bedarf es vor allem Disziplin und einer Bereitschaft, sich nahezu täglich mit der Sportart auseinanderzusetzen.

Mit dem Buchmacher beginnt die Reise

Um überhaupt eine Sportwette platzieren zu können, muss zuerst einmal ein passender Buchmacher gefunden werden. Inzwischen wird kaum noch in Wettlokalen oder dem staatlichen Oddset getippt. Viel mehr hat sich das Internet auch in diesen Bereichen etabliert und das Glücksspiel läuft größtenteils über das Netz.

Das die Glücksspielbranche boomt, zeigt die Anzahl an Wettportalen. Über 80 verschiedene Namen lassen sich im Internet finden. Jeder Buchmacher unterscheidet sich von seinen Konkurrenten. Sowohl die Quoten, Bonusangebote oder das Wettangebot fällt ganz unterschiedlich aus.

Mit einem Vergleichsportal den passenden Wettanbieter finden

Um den besten Buchmacher finden zu können, bedienen sich viele Interessenten an einem Vergleichsportal. Hier werden alle Anlaufstellen genauer unter die Lupe genommen und bewertet.

Auf Sportwette.net lässt sich zum Beispiel schnell und einfach ein bester Wettanbieter finden. Alle Bereiche des Anbieters werden durchleuchtet, sodass man einen ersten Einblick erhält, um seine Vorlieben auf einen Wettanbieter projizieren zu können.

Tipps und Tricks für erfolgreicheres Tippen auf den Sport

Wie in vielen Lebenslagen, zahlt sich auch bei einer Sportwette Erfahrung aus. Wer bereits mit einer Wettabgabe in Kontakt getreten ist, wird sich sicherlich schon einmal mit den zahlreichen Wetten auseinandergesetzt haben.

Bei nahezu jedem Wettanbieter erhalten Neukunden einen Bonus für ihre Anmeldung. Oftmals wird dabei ein Bonusguthaben zusätzlich zu der Einzahlung auf das Wettkonto überwiesen. Durch das erhöhte Startkapital können sich Neulinge einen ersten Eindruck verschaffen und Erfahrungen sammeln.

Disziplin führt zum Erfolg

Die wichtigste Eigenschaft eines erfolgreichen Sportwetters ist die Disziplin. Täglich werden zahlreiche Events bei einem Wettportal angeboten. Egal ob Fußball, Tennis, Basketball oder American Football, es lassen sich tausende Wettmöglichkeiten finden.

Besonders Neueinsteiger begehen den Fehler, auf nahezu jede Partie eine Wette platzieren zu wollen. Tipper, die mit Sportwetten Geld verdienen, suchen sich nur wenige Partien im Monat heraus, um ihr Geld verdienen zu können.

Auch eine verlorene Wettabgabe ist für viele unerfahrene Sportwetter ein Anreiz, ihr Geld sofort zurückholen zu wollen. Nachdem der Verlust entstanden ist, werden sofort alle Einsatzlimits über Board geworfen und der Teufelskreis nimmt sein Lauf. Vielleicht mag es das ein oder andere Mal gelingen, den Verlust sofort wieder gewinnen zu können. In den meisten Fällen wird jedoch auch die Folgewette verloren und der Verlust fordert eine erneute Einzahlung.

Umfangreich informieren, bevor es zu einer Wette kommt

Wer hätte gedacht, dass der FC Bayern München nach elf Spieltagen bereits drei Mal ein Remis und eine Niederlage hinnehmen musste? Erfahrene Tipper werden vor der Saison bereits geahnt haben, dass die dauerhaft hohe Belastung auch beim Rekordmeister zu Ausfällen und Müdigkeit führt.

Sofern ein Neueinsteiger eine hohe Quote in Verbindung mit dem Münchener Club sieht, wird oftmals sofort eine Wette platziert. Bevor es jedoch zu einer Wettabgabe kommt, sollten unbedingt Informationen gesammelt werden.

Ausfälle, Sperren, die interne Stimmung und viele weitere Informationen sollten eingeholt werden. Erst dann, wenn die Analyse ergibt, dass ein Klub als deutlicher Favorit ins Rennen geht, sollte ein Tipp abgegeben werden.

Eine eigene Strategie entwickeln

Viele Tipper haben in den letzten Jahren eine eigene Strategie entwickeln können, die deutlich höhere Chancen auf einen Gewinn mit sich bringen. So lohnt es sich oftmals auch auf einen Außenseiter zu tippen, wenn dieser gute Chancen auf einen Sieg besitzt. Auch hier kann man mit der 1.Bundesliga ein Beispiel auf die Beine stellen. So verlor der Aufsteiger aus Stuttgart gerade einmal zwei Partien, obwohl er als krasser Außenseiter in nahezu jedes Match geht.

Aufgrund der zahlreichen Wettmöglichkeiten gibt es auch im Internet einige Strategien zu finden. Jeder Interessent sollte sich jedoch selbst auch mit diesem Thema beschäftigen, um Erfahrungen in dieser Sparte sammeln zu können.