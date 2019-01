Landesfamilienpass 2019 erhältlich

× Erweitern Baden Württemberg

Mit der Gutscheinkarte 2019 zum Landesfamilienpass können Familien wieder zahlreiche Museen, Freizeiteinrichtungen und Schlösser kostenfrei beziehungsweise zu einem ermäßigten Eintritt besuchen.

Erstmals können in den Landesfamilienpass bis zu vier Begleitpersonen eingetragen werden, beispielsweise Großeltern, getrenntlebende Partner oder Betreuungspersonen, wobei aber höchstens zwei davon jeweils die Vergünstigungen erhalten können.

In der näheren Umgebung von Heilbronn bekommen Familien mit Landesfamilienpass im Römermuseum in Güglingen freien Eintritt. Im Besucherbergwerk Bad Friedrichshall-Kochendorf ermäßigt sich die Familienkarte um fünf Euro, und in der Wildkatzenwelt Stromberg bezahlen Familien mit Landesfamilienpass nur 3,50 Euro Eintritt.

Die Gutscheinkarte ist unter Vorlage des alten Landesfamilienpasses bei allen Bürgerämtern der Stadt Heilbronn erhältlich. Dort werden auch neue Landesfamilienpässe ausgestellt.

Anspruch auf den Landesfamilienpass haben - unabhängig vom Einkommen - Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden Kindern, Alleinerziehende mit einem kindergeldberechtigenden Kind sowie Familien mit einem schwerbehinderten Kind. Familien, die Leistungen nach dem SGB II oder Asylbewerberleistungsgesetz erhalten oder kinderzuschlagsberechtigt sind, haben schon mit einem Kind Anspruch.

Genaue Informationen zu den Vergünstigungen können der Gutscheinkarte entnommen werden und im Internet unter www.sozialministerium-bw.de abgerufen werden.