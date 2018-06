Wochenend-Highlights auf der Landesgartenschau Würzburg

Am dritten Juni Wochenende gibt es auf der Landesgartenschau wieder jede Menge Highlights zu erleben.

Am Freitag, 15. Juni, laden mit »Leighton’s Jukebox« Schauspielerinnen und Schauspieler des Mainfranken Theater Würzburg zu einer Zeitreise in das Land der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten ein, die in den 50er Jahren beginnt und bis in die Gegenwart reicht. Das von Hanna Plaß inszenierte Stück ist dabei eng mit der Geschichte des Hublands verbunden: Hier entstanden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges der Kasernenkomplex der US-Armee sowie das Wohngebiet Skyline Hill mit Schulen, Sportanlagen, Restaurants und dem größten US-Einkaufszentrum in Europa. Der szenisch-musikalische Abend findet um 20.30 Uhr an der Tribüne Alter Park statt. Weitere Termine: 20.06., 03.07., 06.07.

Vom 15. bis zum 17. Juni bewegt ganztägig die BARMER die Landesgartenschau Würzburg - mit vielen Events, Mitmachparcours und Gewinnspiel. Am Samstag, 16. Juni gibt es von 11 bis 16 Uhr verschiedene Bewegungsaktionen mit Christina Obergföll. Die Olympiazweite und Weltmeisterin im Speerwurf steht auch für eine Autogrammstunde bereit. Das detaillierte Programm mit allen Zeiten und Aktionsorten ist auf der Webseite der Landesgartenschau zu finden.

An allen drei Tagen dreht sich in fünf Pavillons der BARMER alles um Bewegung und Sport. Die Besucher der Landesgartenschau können sich Uhren ausleihen und damit die Kilometer zählen, die sie auf dem Gelände zurücklegen. Für die Rasenflächen stehen Strandspiele zur Verfügung und Jede und Jeder kann auf die Originaltorwand des ZDF-Sportstudios schießen, Basketball spielen oder die Reaktionsfähigkeit an der T-Wall unter Beweis stellen. Ein Kinderturntest für die jungen Besucher rundet das sportliche Angebot ab. „Wir wollen vielfältige Anregungen zum Spaß an der Bewegung geben und freuen uns darauf, bei der Landesgartenschau mit dabei zu sein,“ so Andreas Weck, Hauptgeschäftsführer der BARMER in Würzburg.

Der Fair Trade Sonntag am 17. Juni an der Tribüne Alter Park möchte Menschen ansprechen, die Lust haben, das Leben zu genießen und die dennoch den Herausforderungen unserer Zeit nicht ausweichen. Los geht es am Sonntag um 10 Uhr mit Lounge Musik und der Eröffnung des Marktes. Der kleine Markt mit Mode und Accessoires aus fairer und nachhaltiger Produktion zeigt mit seinen Ständen, dass es jungen Unternehmern durchaus gelingt, attraktive Mode unter menschenwürdigen und umweltschonenden Bedingungen zu produzieren und dennoch ökonomisch erfolgreich zu sein. Angesagte junge Bands und klassische Musiker laden den ganzen Tag zum Zuhören und Verweilen ein. In sommerlicher Atmosphäre wird das musikalische Programm ergänzt durch informative Kurzvorträge rund um die Themen Fairer Handel, Globalisierung und nachhaltige Wirtschaft. Organisiert wird das Event von den Machern des Fair Trade Festivals, das seit 2008 etwa alle zwei Jahre in Würzburg stattfindet. Das detaillierte Programm ist auf der Webseite der Landesgartenschau und des Fair Trade Festivals nachzulesen.

Japanisch, rhythmisch, laut, athletisch und beeindruckend, so präsentiert sich die Würzburger Trommelgruppe normalerweise bei ihren Auftritten. Gigantisch wird es dieses Mal noch dazu: Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Taiko-Gruppe im Landesgartenschaujahr 2018 tritt die Formation am Samstag, 16. Juni mit 75 Mitgliedern aus ganz Deutschland auf, die extra für diesen Rekordversuch nach Würzburg reisen. Noch nie zuvor hat Deutschland so viele Trommler gleichzeitig und synchron spielen gesehen. Der Rekordversuch findet von 12 bis 12.30 Uhr auf der Festwiese vor der Blumenschauhalle statt, bei Regen wird er auf die WVV-Bühne verlegt.

Alle Veranstaltungen sind im Eintrittspreis zur Landesgartenschau enthalten.