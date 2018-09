Lauffener Weingärtner mit Spitzenbewertungen beim internationalen Wein-Wettbewerb MUNDUS Vini

× Erweitern Marian Kopp - Lauffener Weingärtner

Mit Spitzenbewertungen schnitten die Lauffener Weingärtner eG beim Summer Tasting des international anerkannten Wein-Wettbewerbs MUNDUS Vini ab. Fünfmal Gold und zweimal Silber lautete das herausragende Ergebnis für die angestellten Weine aus Lauffen und Mundelsheim. Goldmedaillen erhielten der 2016 Sauvignon blanc Eiswein, der 2016 Mundelsheimer Lemberger Rosé Eiswein im Barrique gereift, der 2014 Josua im Barrique gereift troclen, der 2015 vinitiative Lemberger trocken sowie der 2017 Schwarz-Weiß Schwarzriesling weiß gekeltert trocken. Silber gab es für die Innovationen 2016 Lesestoff Rotwein Cuvée und 2017 Lesestoff Cuvée blanc de Noirs.

„Das großartige Abschneiden in diesem Top-Wettbewerb beweist einmal mehr, dass insbesondere Genossenschaften herausragende Weine produzieren können“, kommentierte Marian Kopp das „herausragende Abschneiden“ in diesem renommierten Wettbewerb. Besonders freute sich der Geschäftsführende Vorstand der größten württembergischen Einzelgenossenschaft mit nationaler Markendistribution über die „hohen Prämierungen“ des „Bestseller“-Weines Schwarz-Weiß (Endverbraucher-Verkaufspreis 4,50 € pro Fl.) und der Innovationen der wertigen LESESTOFF®-Kollektion (je 7,00 € pro Fl.). „Wir legen in all unseren Segmenten absoluten Wert auf höchste Qualität, in den Weinen für jeden Tag genauso wie in Spitzenprodukten. Dies zahlt sich nicht nur bei unseren Kunden in ganz Deutschland aus, sondern auch bei Weinexperten“, erklärte Marian Kopp.

In Bezug auf den „Preis-Leistungs-Sieger“ Lauffener Schwarz-Weiß (Schwarzriesling weiß gekeltert trocken) ergänzt Dietrich Rembold, Vorstandschef der Lauffener Weingärtner eG: „Wer erstklassige Weine trinken will, muss sich nicht mehr international orientieren. Auch wir mit unseren profilierten Angeboten aus Lauffen und Mundelsheim bieten absolute Topweine mit Preis-Leistungs-Führerschaft.“ 175 internationale Fachjuroren beurteilten beim MUNDUS Vini Summer Tasting 4311 Weine aus aller Welt.