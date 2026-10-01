Lichtergaudi in Tripsdrill mit Drohnen-Show, 24.10. bis 01.11.26

Ende Oktober beginnt im Erlebnispark Tripsdrill ein ganz besonderes Erlebnis: Vom 24. Oktober bis 1. November 2026 feiert die »Lichtergaudi« ihre Premiere. Erstmals verwandelt sich der Erlebnispark am Abend in eine faszinierende Welt aus Licht, Farben und besonderen Inszenierungen. Bis 20 Uhr dürfen sich die Besucher auf insgesamt zehn Stunden Tripsdrill-Spaß freuen. Am Nachmittag heißt es im gesamten Erlebnispark »Licht an!«. Mit Einbruch der Dämmerung setzen aufwendig gestaltete Illuminationen die liebevoll thematisierten Bereiche und Attraktionen eindrucksvoll in Szene. Besonders reizvoll sind die Fahrten in den Abendstunden: Wo tagsüber vertraute Kulissen vorbeiziehen, sorgen Lichtinstallationen für völlig neue Eindrücke.

Auch abseits der Attraktionen gibt es einiges zu entdecken. Bei den »Leuchtenden Geschichten« erwachen bekannte Tripsdriller Schauplätze zum Leben: Ein sprechender Baum erzählt am Doppelten Donnerbalken dessen Geschichte, während am Teich die Geschichte vom Froschkönig für strahlende Kinderaugen sorgt. Für junge Gäste heißt es zudem bei »Hugo´s Kinderdisco« gemeinsam mit »Hugo Müller« und »DJ MOVE!iT«: tanzen, feiern und zur Musik mitmachen. Treffpunkt für alle, die den Abend bei Musik und Getränken genießen möchten, ist die Gaudiwiese auf dem Burgfestplatz. Dort sorgt »DJ SeVen« für die passende musikalische Begleitung. Ein besonderer Höhepunkt wartet schließlich am Himmel: Bei einer spektakulären Drohnen-Show in Kooperation mit iLUX entstehen über Tripsdrill leuchtende Bilder und Formationen.

Lichtergaudi, Sa. 24. Oktober bis So. 1. November, täglich bis 20 Uhr, Erlebnispark Tripsdrill, Cleebronn, alle Infos und Tickets: tripsdrill.de