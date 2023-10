Lichtspiele: Wie Polycarbonat Doppelstegplatten das Tageslicht optimal nutzen

Der Enthusiasmus, mit dem private Bauprojekte wie das Errichten von Anbauten durchgeführt werden, ist vielerorts ungebrochen. Gleichzeitig kann es eine Herausforderung sein, geeignete Baumaterialien zu beschaffen. Hierbei stehen nicht nur die Kosten auf dem Prüfstand. Auch Faktoren wie eine lange Werthaltigkeit, persönlicher Wohnkomfort und individuelle nutzungsabhängige Kriterien gilt es bei der Auswahl zu berücksichtigen. Warum bei all diesen Überlegungen Polycarbonat-Platten Aufmerksamkeit verdienen, präsentiert dieser Beitrag interessierten Heimwerkern und Handwerkern.

Was verbirgt sich hinter Polycarbonat-Platten?

Stegplatten aus Polycarbonat verfügen über Luftkammern zwischen mehreren Platten und basieren auf einem Kunststoff mit thermoplastischen Eigenschaften. Da es sich dabei um ein äußerst robustes Material handelt, eignen sich die hieraus gefertigten Stegplatten hervorragend zur Gestaltung von Outdoor-Anlagen.

Um unterschiedliche Anwendungsbereiche abzudecken und spezifische Lösungen zu bieten, sind Platten aus Polycarbonat als

Doppelstegplatten

Dreifachstegplatten und

Fünffachstegplatten

erhältlich.

Einsatzgebiete für Stegplatten aus Polycarbonat

Die hochfunktionalen Polycarbonat-Stegplatten finden im häuslichen Umfeld ein breites Anwendungsspektrum. Sie können für einen Wintergarten und als Überdachung für eine Terrasse verwendet werden. Weiterhin eignen sie sich als Überdachung bzw. Seitenwandgestaltung für Carports, als Pergolas und Vordächer. Einen besonderen Effekt erwirken sie beim Bau eines Gewächshauses.

Zahlreiche Vorteile von Stegplatten aus Polycarbonat im Überblick

Lichtdurchlässigkeit

Die transparenten Polycarbonat-Platten dienen dem Schutz vor äußeren Witterungseinflüssen und offerieren dennoch einen perfekten Lichteinfall. Wer mit Stegplatten aus Polycarbonat baut, kann sich weiterhin über das Gefühl, im Wintergarten einen entspannten Abend mit einem Gläschen Wein unter (fast) freiem Himmel zu genießen, freuen. Da der Lichteinfall auch eine energetisch relevante Bedeutung hat, werden transparente Materialien im Bauwesen zunehmend bevorzugt.

Witterungsbeständigkeit

Polycarbonat hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und passt sich daher auch schwierigen Umgebungsbedingungen wie Frost und Eis an. Gleiches gilt für sehr heiße Sommer: Auch bei einer hohen Sonneneinstrahlung schmilzt oder verbiegt sich das strapazierfähige Material nicht. Polycarbonat-Platten sind in aller Regel auf der Seite, die dem Himmel zugewandt ist, oberflächenveredelt. Darunter ist maßgeblich die Resistenz gegen ultraviolettes Licht zu verstehen. Während vergleichbare Platten meist im Laufe der Zeit vergilben, ist dies bei Stegplatten aus Polycarbonat nicht der Fall. Die Oberflächenveredelung untermauert außerdem die Zähigkeit des Materials, sodass dieses üblicherweise weniger schnell ermüdet.

Wärmedämmung

Die isolierenden Materialeigenschaften und den hohen Lichteinfall können sich Bauherren in Sachen Energieeffizienz zunutze machen. Je nachdem, über welche Anzahl von Lagen die Platten verfügen, umso stärker oder weniger stark fällt die Wärmeisolierung aus. Die in den Kammern konservierte Luft schützt vor einem Entweichen von Gebäudewärme und einem Eindringen von Kälte. Allein Doppelstegplatten aus Polycarbonat können eine gute Wärmedämmung erzielen. Durch die Kombination aus Lichteinfall und Isoliereigenschaft können Gemüsepflanzen im Gewächshaus zuverlässig blühen.

Einfache Montage

So vielseitig die vorteilhaften Materialeigenschaften von Polycarbonat sind, so gering ist sein Eigengewicht. Hieraus ergeben sich Vorteile für den Transport von Baumaterialien. Bei langen Transportstrecken sparen geringe Zuladungen Sprit. Ebenso gestaltet sich der Onlineversand von Polycarbonat-Platten leichter. Nicht zuletzt lassen sich die Platten ohne aufwendige Gestellung von Baufachkräften mit wenig Mühe und in Eigenregie montieren. Individuelle Zuschnitte sind problemlos möglich.

Fazit

Wer Anbauten oder Überbauten errichten möchte, findet in Polycarbonat-Stegplatten ein lichtdurchlässiges Baumaterial. Es ist vergleichsweise kostengünstig erhältlich und schnell installiert.