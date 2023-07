Limesmarsch 2023 – Ankunft in Öhringen

Im Sommer 2023 wird eine Gruppe römischer Darsteller als Legionäre aus der Zeit der ersten vier nachchristlichen Jahrhunderte mit entsprechender Ausrüstung und Gepäck entlang des Limes einen knapp 750 km langen historischen Marsch durchführen. Am 12. Marschtag treffen die mutigen Wanderer in Öhringen ein. Zu diesem Anlass wird an der Hohenloher Scheune eine große Veranstaltung ausgerichtet, inklusive einer begleiteten Wanderung ab Limes Blick und einem römischen Frühstück zur Ankunft.

Sa. 12. und So. 13. August, Hohenloher Scheune, Öhringen, www.hohenloher-perlen.de