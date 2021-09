Litecoin - Eine stabile Alternative zum Bitcoin

Den Markt für Kryptowährungen gibt es seit etwas mehr als einem Jahrzehnt. Aber dieser hat sich unglaublich ausgeweitet, nachdem die Marktkapitalisierung von Bitcoin am 14. Januar 2021 die Marke von 700 Milliarden US-Dollar überschritten hat. Doch während Tausende von neuen Münzen geschaffen werden, um verschiedene Probleme zu lösen, stehen einige der alten Münzen immer noch an der Spitze. Natürlich wissen wir alle, dass Bitcoin die Branche immer noch dominiert. Interessanterweise gedeihen jedoch einige ältere Altcoins wie Litecoin trotz der Diskussionen über ihr veraltetes Konzept weiter.

Heute ist Litecoin die fünftgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Diese Kryptowährung unterstützt keine Smart-Kontrakte und ihr Hauptzweck besteht darin, das Konzept von Bitcoin zu imitieren. Aber was ist das und was wissen wir über Litecoin überhaupt?

Was ist eigentlich Litecoin?

Litecoin wurde als der Bitcoin unter den Altcoins bezeichnet. Vor allem, weil es ähnliche Funktionen wie Bitcoin hat und als P2P-Geldsystem mit Schwerpunkt auf Dezentralisierung und Sicherheit fungiert. Es sollte das ideale digitale Handelsgut für die Bezahlung von Dienstleistungen und Waren in Geschäften sein, da die Transaktion sofort bestätigt wird. Es ähnelt zwar dem Bitcoin-Protokoll, unterscheidet sich aber in Bezug auf den Hashing-Algorithmus.

Litecoin verwendet ein Proof-of-Work (PoW)-Mining-Modell, bei dem die Geschwindigkeit und Effizienz der Transaktionen im Vordergrund stehen. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu Bitcoin auch Verbrauchergeräte Litecoin schürfen können und aus diesem Grund entscheiden sich viele Anleger, dass Sie Litecoin kaufen möchten. Letztendlich ist Litecoin eine Blockchain, in der die teilnehmenden Knoten Transaktionen verarbeiten, während die Miner in einem Register aller Transaktionen für Sicherheit und Verifizierung sorgen.

Die Eigenschaften von Litecoin

Litecoin wurde geschaffen, um mehrere Bitcoin-Probleme zu lösen. Insbesondere um die Zeit zu verkürzen, die für die Verifizierung eines neuen Blocks in der Blockchain benötigt wird und um die Zuverlässigkeit der Speicherung zu gewährleisten. Dieser Vorteil sollte mehr Geschäfte dazu veranlassen, Litecoin als Zahlungssystem anstelle von Bitcoin zu verwenden. Bei letzterem müssen die Geschäfte etwa eine Stunde warten, bevor Transaktionen nach vier oder sechs Blöcken validiert werden. Bei Litecoin hat sich diese Wartezeit halbiert, manchmal sogar um 75 Prozent, da die Bestätigung eines Blocks 2,5 Minuten dauert.

Dennoch hat das Interesse der Geschäfte an Litecoin und der Kryptowährung im Allgemeinen nicht zugenommen, was zu ihrer Veränderung und der Einführung neuer Funktionen geführt hat. Zum Beispiel Lightning Network und Segregated Witness, die ebenfalls von bitcoin implementierte Updates sind.

Von wem wurde Litecoin erschaffen?

Litecoin wurde im Oktober 2011 von dem Wissenschaftler Charlie Lee entwickelt. Der ehemalige Google-Mitarbeiter wollte etwas schaffen, das schneller und skalierbarer ist als Bitcoin. Er übernahm den Code von Bitcoin, der damals einzigen dominierenden Kryptowährung, und nahm seine Änderungen vor. Bemerkenswerterweise hat er einfach das Protokoll angepasst, um das Auftreten von konzentrierten Mining-Pools zu reduzieren.

Lee, ein Absolvent des Massachusetts Institute of Technology (MIT), war von Anfang an eine wichtige Figur in der Litecoin-Community. Im Jahr 2013 wechselte Lee zu Coinbase, der größten Kryptowährungsbörse in den USA und arbeitete dort als Entwicklungsleiter.

Fazit

Doch warum sollte Litecoin als eine stabile Alternative zum Bitcoin angesehen werden? Die Frage lässt sich einfach beantworten, und zwar hat Bitcoin schon mehrmals sein Höchstpunkt in der Wertsteigerung erreicht und laut Experten wird es etwas dauern, bis Bitcoin so hoch steigen wird. Litecoin hingegen hat deutlich Luft nach oben, und zwar durch die Verbesserungen in der Blockchain, die von Charlie Lee vorgenommen wurden.