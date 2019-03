Literatur auf der Buga

× Erweitern Foto: Bundesgartenschau Heilbronn 2019 Literatur Buga Dorit Kuhnle und Monika Ziller (Stadtbibliothek Heilbronn) und Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas freuen sich auf das gemeinsame literarische Programm. Im Hintergrund die Spitze der Kraneninsel mit der großen Weide, wo die meisten Veranstaltungen stattfinden.

Bundesgartenschau – das bedeutet nicht nur Blumen und Grün. Die Buga in Heilbronn wird auch ein Ort der Begegnung, der Unterhaltung und der Inspiration.

Rainer Moritz, in Heilbronn geborener Schriftsteller und Leiter des Literaturhauses Hamburg, entwickelte zusammen mit der Stadtbibliothek die Gesprächsreihe „Literatur im Holzpavillon“ für die Buga. Insgesamt sind über 100 Veranstaltungen geplant. Die meisten finden open-air auf der nördlichen Spitze der Kraneninsel statt, einige im Holzpavillon auf der Sommerinsel. Literaturveranstaltungen sind wie alle Veranstaltungen auf der Buga im Eintrittspreis inbegriffen.

Für Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas ist diese Partnerschaft eine sehr wichtige: „Literatur ist ein Muss auf jeder Bundesgartenschau. Kultur gepaart mit dem einmaligen Ambiente der Buga schafft eine wunderbare Atmosphäre. Auch Bibliotheksleiterin Monika Ziller freut sich über die Kooperation: „Wir bieten ein Programm voller Highlights an, für jeden Besucher auf der Bundesgartenschau ist etwas dabei – ob Krimilesung, Lyrik oder Literaturquiz.“

Und so startet die Buga-Literaturreihe standesgemäß am 23.April, dem Welttag des Buches. Erste Gäste sind Heilbronns Kulturdezernentin Agnes Christner, Hanspeter Faas und Überraschungsgäste. Am Abend wird es eine Lese-Literatur-Show mit der Schauspielerin Marjam Azemoun und dem Moderator Frank Sommer geben, die Lesenswertes aus drei Jahrzehnten zum Raten und Entdecken vorstellen. Wer richtig rät, dem blüht eine Rose.

Wie auch bei den Blumenschauen, erwarten die Besucher vielfältige und genreübergreifende Aktionen. Im Verlauf von 23 Wochen Buga gibt es Lesungen aus diversen Romanen, Gespräche mit Schriftstellern oder die Vorstellung von Kalligraphie und Lettering. Weitere Highlights sind literarisch-musikalische Spaziergänge mit der Heilbronner Rezitatorin Kerstin Müller sowie eine lange Kriminacht. Moderiert von Tobias Gohlis, werden Friedrich Ani, Jutta Profijt, Uta-Maria Heim und Matthias Wittekindt die Rolle der Natur im Krimi beleuchten.

Das von Kurator Frank Sommer begleitete Projekt bietet ein genreübergreifendes Literaturprogramm für alle Altersgruppen. Vom Edgar Allan Poe Abend bis zum aktuellen Buga-Krimi „Blumenrausch“ von Manfred Bomm. Aber auch junge Besucher finden ein ansprechendes Angebot. Vorlesepatinnen und -paten des Vereins „lesen-hören-wissen, Freundeskreis der Stadtbibliothek Heilbronn“, präsentieren ihre Lieblingsgeschichten.

Rainer Moritz unterhält sich mit dem ehemaligen Spiegeljournalisten Felix Huby über dessen dritten autobiografischen Roman „Spiegeljahre“. Die Schriftstellerin Ulla Lachauer stellt ihr neues Buch mit vierzehn Porträts passionierter Imker vor. Und Ende August trifft Rainer Moritz den Literaturkritiker Denis Scheck („Druckfrisch“). Die belesenen Herren erzählen aus ihrem Leben und stellen neue Bücher vor.