Literatur in Mosbach

× 1 von 2 Erweitern Foto: Klaus Einwanger, Diogenes Verlag Martin Walker Martin Walker × 2 von 2 Erweitern Foto: privat Susanne Roßbach Susanne Roßbach Prev Next

Ab dem 11. Oktober wird Mosbach zur Literaturstadt, denn es beginnen die 24. Mosbacher Buchwochen. Im rahmen der buchwochen finden im Oktober diverse Lesungen bekannter Autoren statt. Am 11. Oktober liest Uta Reuster-Jahn in Kindlers Buchhandlung aus Alex Banzis Erzählung »Versuchung« und am 15. Oktober präsentiert Jan von Holleben sein Kindersachbuch »WWWas?« für Schulklassen in der Mediathek Mosbach. Ebenfalls am 15. Oktober liest der schottische Autor Martin Walker aus seinem Roman »Revanche« in Kindlers Buchhandlung. Literarischer Lokalkolorit wird am 18. Oktober im Bücher am Käfertörle geboten, wenn Susanne Roßbach aus »Schatten über dem Odenwald« liest. Am 24. Oktober können Literaturfreunde dann mit Anne Grießers »Das heilige Blut« in der Mediathek Mosbach in die Vergangenheit eintauchen.

24. Mosbacher Buchwochen, Do. 11. Oktober, Mo. 15. Oktober, Do. 18. Oktober, Mi. 24 Oktober, Kindlers Buchhandlung, Mediathek, Bücher am Käfertörle, Mosbach

www.mosbach.de