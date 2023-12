Live-Online-Casinos: Wie funktionieren diese Casinos

Im Internet das Glück auf die Probe stellen ist jederzeit möglich. Wer mit dem mobilen Endgerät in der U-Bahn sitzt, im Wartezimmer des Arztes oder auch im Restaurant auf das Essen wartet, der kann jederzeit Blackjack oder Poker spielen. Aber wie empfehlenswert sind Online Casinos? Kann hier überhaupt eine Casino Stimmung aufkommen?

Die Zahl der Online Casinos, die einen Live Bereich anbietet, wird immer größer. Aber was sind sogenannte Live Online Casinos und worauf muss geachtet werden?

Das Live Casino: Kommt hier dieselbe Stimmung wie im Casino auf?

Das beste Live Casino Deutschland findet man nur, wenn man sich im Vorfeld mit dem Angebot auseinandersetzt und einen Vergleich durchführt. Wichtig ist, hier die eigenen Vorstellungen in den Mittelpunkt zu rücken: Welche Spiele gibt es, welche Zahlungsmethoden stehen zur Verfügung und über welche Kanäle kann mit den Mitarbeitern Kontakt aufgenommen werden?

Hat das Online Casino einen Live Bereich, dann darf man sich darüber freuen, dass die einzigartige Stimmung in die eigenen vier Wände übertragen wird. Im Live Casino wird gegen einen echten Dealer gespielt. Ganz egal, ob man sich für Roulette oder Blackjack entscheidet - gespielt wird an einem Tisch, an dem ein Dealer steht, der dann entweder die Kugel in den Kessel wirft oder die Karten gibt.

Zudem kann mit anderen Teilnehmern gechattet werden. Auch wenn das nicht die normale Unterhaltung vor Ort ersetzt, gibt es zumindest andere Teilnehmer, mit denen man sich schriftlich austauschen kann. Somit kann man sich auch mit anderen Spielern austauschen und versuchen, den Dealer zu schlagen. So etwa bei Blackjack. Hier kann nämlich der Spielpartner am Tisch durchaus eine Rolle spielen.

Ein besseres Gefühl

Viele Online Casino Spieler haben im Live Bereich ein besseres Gefühl. Wer im Internet gegen den Computer antritt, wird oft das Gefühl nicht los, keine Chance zu haben. Schlussendlich könnten hier Vorkehrungen getroffen worden sein, sodass der Spieler gar nicht gewinnen kann. Auch wenn das bei lizenzierten Anbietern nicht der Fall sein kann, bleiben die Spieler dennoch kritisch.

Im Live Bereich sieht die Sache etwas anders aus. Man sieht den Dealer, wie er die Karten gibt und kann beobachten, wie die Kugel in den Kessel fliegt. Das heißt, es wird ein völlig anderes Gefühl vermittelt.

Wichtig ist, dass man sich aber im Vorfeld informiert, ob es im Online Casino einen Live Bereich gibt und welche Spiele hier zur Verfügung stehen. Nur dann wird man auch auf seine Kosten kommen bzw. mit dem Angebot zufrieden sein.

Aber es geht nicht nur darum, welche Spiele stehen zur Verfügung: Wer sich in einem Online Casino mit Live Bereich registriert, sollte sich zuvor überzeugen, ob der Anbieter seriös ist.

Foto von Javon Swaby

So erkennt man das seriöse Online Casino mit Live Bereich

Hat das Online Casino eine Lizenz, dann kann man davon ausgehen, dass es keine betrügerischen oder unseriösen Machenschaften gibt. Man muss sich also um das Thema Seriosität keine Sorgen machen.

Aufgrund der Tatsache, dass das Online Casino verschiedene Auflagen erfüllen muss, damit es eine Lizenz von einer Glücksspielbehörde bekommt, kann es dann im Spielverlauf Unterschiede geben. Hat das Online Casino eine deutsche Lizenz, gibt es keinen Live Bereich und keine Tischspiele; zudem gibt es hier die Vorgabe, der maximale Einsatz bei Slots darf nicht über 1 Euro liegen. Pro Monat darf der Spieler übrigens nicht mehr als 1.000 Euro auf das Glücksspielkonto transferieren.

Ist man unsicher, so helfen Bewertungen weiter, die im Internet zu finden sind. Mitunter können auch Test- und Erfahrungsberichte helfen, wenn man Zweifel an der Seriosität hat. Diese Berichte helfen auch, wenn es um die Frage geht, ob der Anbieter empfehlenswert ist - schlussendlich hat das Empfehlenswerte nichts mit der Seriosität zu tun.

Letztlich sollte man immer die Finger von Anbietern lassen, die schlechte Bewertungen haben. Oder auch im Live Bereich schwach sind. Es gibt viele Online Casinos, die sehr gut ausgebaute Live Bereiche haben, sodass man hier als Spieler keinen Kompromiss eingehen muss.