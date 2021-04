Die Coronapandemie hat ihren Tribut gefordert. Seit nun einem Jahr werden der Einzelhandel und die Gastronomie immer wieder gestoppt. Die Unternehmen mussten durch diese gesetzlichen Verordnungen Verluste in Millionenhöhe in Kauf nehmen. Noch viel schlimmer ist allerdings, dass vor allem kleine Geschäfte fast vollkommen vom Radar verschwinden. Die ausgeklügelten Marketingstrategien der letzten Jahre scheinen umsonst, da Konsumgüter und Dienstleistungen für lange Zeit in den Hintergrund gerückt wurden. Im folgenden Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Unternehmen aus der Versenkung ziehen können und zum Gesprächsthema Nummer 1 machen.

Ohne Werbung - keine Kunden

Unternehmen weltweit haben eine lange Hungerstrecke hinter sich. Monate ohne nennenswerte Einnahmen mussten mühsam überbrückt werden, um über die Runden zu kommen. Nun ist es allerdings an der Zeit, dass Sie die negativen Gedanken abschütteln und sich auf die Vermarktung Ihres Unternehmens konzentrieren. Denn ohne Werbung wendet die Kundschaft ihre Aufmerksamkeit anderen Dienstleistern zu.

Werbung sollte sich stets an der Zielgruppe orientieren. Es müssen Interessengebiete und Vorlieben der anvisierten Gruppe ausfindig gemacht werden, um die Werbestrategien perfekt auf diese Personen auszurichten. Dabei gilt: je ausgefallener, desto besser. Es zeigte sich sogar, dass schlecht umgesetzte Werbung zum Erfolg eines Unternehmens beitragen kann. Sie richtet die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf ein Unternehmen und bleibt lange im Gedächtnis. Es bedarf an einer großen Menge an Kreativität, um die Kundschaft zu erreichen. Im Gegensatz dazu kann bereits ein kleines Budget große Wellen schlagen.

Voraussetzungen für erfolgreiche Werbung

Um mit Werbung langfristig Gewinne zu erzielen, müssen einige Voraussetzungen gegeben sein. Dazu gehören:

Das Firmenlogo

Die Webseite

Das Image

Die Zielgruppe

Die Corporate Identity

Werbung ist nur dann sinnvoll, wenn sie zielgerichtet ist und auf das eigene Unternehmen zurückverweist. Das heißt, dass Kunden erkennen müssen, um welchen Dienstleister es sich handelt, wenn sie ein Plakat oder Werbevideo sehen. Dies kann bewerkstelligt werden, indem Unternehmen das eigene Firmenlogo und einen passenden Slogan integrieren. Sämtliche Werbemaßnahmen wie Flyer, Internetseite oder E-Mails sollten demnach mit dem Firmenlogo versehen werden.

Mithilfe der Internetseite ist es Unternehmen möglich, die Kunden über die eigenen Dienstleistungen und Produkte zu informieren. Darüber hinaus kann allerdings auch die Corporate Identity auf der Webseite dargelegt werden. Sie wird mit den Werten, Zielen und dem Selbstbild eines Unternehmens gleichgesetzt. Durch die Corporate Identity und das Image können Kunden demnach entscheiden, ob sie dem Unternehmen vertrauen.

Zu guter Letzt ist Werbung natürlich nur dann erfolgreich, wenn sie auf die Wünsche und Präferenzen der Zielgruppe ausgerichtet ist.

Möglichkeiten für erfolgreiche Werbung

Die Optionen, Werbung zu betreiben, sind heutzutage endlos. So können Unternehmen beispielsweise besondere Bonus- und Rabattaktionen ins Leben rufen, um die Kundschaft in die Geschäftsräume zu locken. Durch Sammelkarten können den Kunden gratis Produkte oder Dienstleistungen in Aussicht gestellt werden, welche das Kaufverhalten maßgeblich beeinflussen. Zu diesem Zweck können Flyer und Werbeprospekte eingesetzt werden, um den Verbraucher auf die Aktionen aufmerksam zu machen. Natürlich ist es auch möglich, mithilfe der Flyer und Prospekte auf bevorstehende Veranstaltungen oder Charityaktionen zu verweisen. Die Menschen streben seit dem monatelangen Lockdown nach Abwechslung und Events. Eine solche Werbestrategie wird mit großer Sicherheit eine Vielzahl an Menschen anlocken.

Allerdings sollte auch der Gestaltung der Flyer, Prospekte und Banner ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit gewidmet werden. Setzten Sie nicht auf Stockfotos oder veraltete Bilder. Denn um die Kunden anzusprechen, bedarf es zweckmäßiger und professioneller Fotos. Diese können bei Agenturen wie showcast.de in Auftrag gegeben werden. Die deutsche Agentur verfügt über eine große Bandbreite an Models, die für verschiedene Kategorien gebucht werden können. Durch deren Einsatz werden Ihre Flyer, Prospekte und anderen Werbemaßnahmen Authentizität ausstrahlen, die zum Wiederkommen einlädt.