Lohnt sich ein Elektrotechnik-Studium?

Die Elektrotechnik befasst sich mit der Beherrschung und Nutzung von elektrischem Strom, dessen Anwendungen extrem vielfältig sind und deshalb aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Für wen ist also die Studienwahl Elektrotechnik sinnvoll und wie gut sind die Berufsaussichten?

Voraussetzungen für ein Studium der Elektrotechnik

Egal wie die Möglichkeiten für das Finden einer Stelle und für den Verdienst sind, das Studium sollte nur mit den notwendigen Voraussetzungen gewählt werden. Ohne diese wird man das Studium kaum abschließen.

Das Fachgebiet ist abstrakt, da der Mensch keinen Sinn für die direkte Wahrnehmung von elektrischen Feldern besitzt. Es ist also ein ausreichendes Interesse und ein gewisses Niveau an Fähigkeiten in Mathematik und Physik erforderlich. Hat man in der Mittelschule die Anforderungen in diesen Fächern ohne zu große Mühe gut erfüllen können, sollte einem Studium der Elektrotechnik nichts im Weg stehen.

Auch Informatik und Programmieren spielen sowohl im Studium der Elektrotechnik als auch im Beruf eine große Rolle. Oft arbeitet man als Elektrotechniker intensiv mit Computern, und zwar sowohl als Werkzeug als auch als Teil eines Entwicklungsprojekts.

Die Arbeitsweise in der Elektrotechnik

Die Grundtätigkeit eines Ingenieurs ist die Entwicklung. Ergebnisse der Naturwissenschaften und der Mathematik, die Kenntnis der verfügbaren Teile und Methoden des Zusammensetzens werden zu einem neuen System kombiniert. Dieses muss die Vorgaben erfüllen, die oft über den bereits gut bekannten Bereich hinausreichen, sodass auch ein Durchprobieren von Möglichkeiten oft eine wesentliche Rolle spielt.

Verschiedene Schwerpunkte für Elektrotechniker

Auf der einen Seite gibt es zahlreiche Spezialgebiete wie elektronische Antriebstechnik, Nachrichten- und Computertechnik und vieles mehr. Die verschiedenen Schwerpunkte lassen sich aber auch nach der Arbeitsweise der in den jeweiligen Bereichen tätigen Ingenieure gliedern.

Im Bereich der elektronischen Schaltungstechnik ist das Verhalten der einzelnen Elemente wie Transistoren gut erforscht, für das Zusammenwirken und die Fehlersuche gibt es aber weniger standardisierte Methoden. Deshalb ist in diesem Bereich Erfahrung besonders wertvoll. Kryptografie ist ein Teil der Nachrichtentechnik und befasst sich mit Methoden für die Datensicherheit. Das Gebiet ist stark mathematisch ausgerichtet und deshalb sind dafür entsprechendes Interesse und Fähigkeiten erforderlich.

In der Hochspannungstechnik gelten die sonst üblichen einfachen Zusammenhänge zwischen Spannungen und Strömen nicht mehr ohne Einschränkungen. Die Arbeitsweise dreht sich also wesentlich um das Erforschen der Grenzfälle und ist der Arbeit eines Physikers ähnlich.

Möglichkeiten für Elektrotechniker über die Technik hinaus

Technik und Management sind eng verzahnt. Eine typische Laufbahn eines Elektroingenieurs beginnt in der Entwicklung. Dann wird der Entwickler vielleicht Gruppenleiter und hat als solcher schon erste Führungsaufgaben. In höheren Positionen machen diese dann oft den Großteil der Arbeit aus. Trotzdem ist es auch für solche Manager wichtig, eine fundierte Ausbildung durch ein technisches Studium zu durchlaufen. Das gilt auch dann, wenn das Management ein konkretes Ziel ist, denn ein eigenes technisches Urteilsvermögen ist für die Entscheidungsfindung wesentlich. Es ist nicht empfehlenswert, sich dafür ganz von der Expertise anderer abhängig zu machen.

Berufsaussichten für Elektrotechniker

Die Technik entwickelt sich schnell und breitet sich auch in immer mehr neue Bereiche aus. Obwohl praktisch alle die Technik verwenden wollen, ist nur eine kleine Minderheit an den Einzelheiten interessiert und fähig, mit diesen auch umzugehen. Die Situation für Stellenbewerber zeigt klar, dass es besonders auch in Elektrotechnik einen Fachkräftemangel gibt. Hat man also das Interesse und die Fähigkeiten für dieses Fach, braucht man sich keine Sorgen, um eine Arbeitslosigkeit zu machen.