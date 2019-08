Losglück für die große Liebe

× Erweitern Heilbronn Marketing GmbH Liebesschlösser In Heilbronn zieren tausende Liebesschlösser die Götzenturmbrücke.

Den 10. August sollten sich alle Verliebten rot im Kalender markieren: An diesem Tag wird in Heilbronn von 16 bis 18 Uhr der »Tag des Liebesschlosses« gefeiert. Paare können bei einer Fotoaktion von MORITZ ihre besten Liebesbilder präsentieren.

Zur Feier des romantischen Tages können Liebespaare ihre besten Bilder auf der MORITZ-Facebook-Seite posten – vom Kussfoto über Händchen halten bis hin zu Selfies vor den eigenen Liebesschlössern ist alles möglich.

Es ist ein Brauch, der mittlerweile die ganze Welt umspannt: Liebespaare besiegeln ihre Verbundenheit, indem sie ein graviertes Vorhängeschloss an eine Brücke knipsen und den Schlüssel gemeinsam im Fluss darunter versenken. In Heilbronn wird dieses romantische Ritual besonders liebevoll gefeiert – am »Tag des Liebesschlosses« warten am Liebespunkt an der Götzenturmbrücke Herzluftballons, Sekt und eine große Verlosungsaktion auf die Verliebten.

Ins Leben gerufen haben den Heilbronner Liebespunkt Hans A. Hey und seine Frau Ingrid. Am 10. August 2010 haben die beiden das erste Schloss an der Götzenturmbrücke angebracht und damit den Brauch aus der Taufe gehoben. Seitdem setzt sich das Paar, das im kommenden Jahr Diamantene Hochzeit feiert, gemeinsam mit einem Team von Liebespaten für den Fortbestand der Aktion ein: »Heilbronn hat den deutschlandweit einzigen gemanagten Liebespunkt«, sagt Hey.

Zwei Mal im Jahr, am Valentinstag und am deutschlandweit wohl einmaligen »Tag des Liebesschlosses«, wird auf der Götzenturmbrücke die Liebe gefeiert. Auch in diesem Jahr gibt es am 10. August bei einer großen Verlosungsaktion stündlich wertvolle Preise zu gewinnen: Jeweils um 16, 17 und 18 Uhr werden kostenlos Lose ausgegeben, aus denen das Heilbronner Käthchen Denise Fohr die glücklichen Gewinner zieht. Als Hauptpreis winkt ein Goldbarren im Wert von 400 Euro, gestiftet von der Kreissparkasse Heilbronn. Darüber hinaus werden viele weitere attraktive Preise wie romantische Dinner zu zweit, Gutscheine und vieles mehr verlost. Im Anschluss klingt der »Tag des Liebesschlosses« im »Hans im Glück« direkt am Liebespunkt aus.