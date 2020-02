Lotto – Glücksspiel für den guten Zweck

Großer Jubel im Südwesten des Landes. Ein glücklicher Lottospieler aus Baden-Württemberg hat Ende des Jahres 2019 die richtigen Zahlen auf seinem Tippschein angekreuzt. Das Glück brachte dem Spieler aus dem Raum Waldshut-Tiengen einen satten Rekordgewinn von 28,5 Millionen Euro ein. Nie zuvor hat ein Spieler aus Baden-Württemberg so viel Geld beim Lotto gewonnen. Ob er sich mit dem Geld nun beim Ayurveda Kochkurs anmelden wird oder an einer anderen Veranstaltung teilnimmt, ist nicht geklärt.

Lotteriespiele erfreuen sich in Deutschland einer immer größeren Beliebtheit. Dazu tragen Nachrichten über neue Lotto-Millionäre bei. Doch auch das Internet hat einen großen Anteil daran, dass sich eine zunehmende Zahl von Bundesbürgern in der Lotterie versucht. Für das eigene Glück – und den guten Zweck.

Das staatliche Monopol

Kein Glücksspiel ohne den Staat. So sehen es die rechtlichen Vorschriften in der Bundesrepublik vor. In den deutschsprachigen Nachbarländern Österreich und der Schweiz gelten ähnliche Gesetze. Der Staat möchte beim Glücksspiel das letzte Wort haben.

Die rechtliche Lage sieht ein staatliches Monopol auf Lotterien vor. Dieses Monopol hat sich seit 2012 geändert. Seither ist es auch privaten Anbietern erlaubt, legal Lottospiele über das Internet anzubieten. Zuvor gab es zeitweise sogar ein Verbot, das 2009 beschlossen und 2012 wieder gekippt wurde.

Einer der größten Anbieter für private Lotteriespiel im Internet ist Lottoland. Der seriöse Anbieter ermöglicht die Teilnahmen an nationalen und internationalen Lottospielen. Digitale Tippscheine für EuroJackpot oder das beliebte 6 aus 49 sind bei dem Anbieter erhältlich.

Die Welt der Lotterien

Für Tippspieler hat die Öffnung des deutschen Marktes für private Lotterien einen großen Vorteil. Sie können seither an internationalen Lotterien teilnehmen, die einen viel größeren Jackpot als nationale Lottospiele garantieren. In den USA beliebte Lotterien wie US Powerball oder US MegaMillions ermöglichen Gewinne im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Dagegen sehen die 28,5 Millionen Euro Rekordgewinn für einen Spieler aus Baden-Württemberg wie Peanuts aus.

Die Teilnahme an ausländischen Lotteriespielen ist für Bundesbürger legal möglich. Alles, was sie tun müssen, ist einen Tippschein für das gewünschte Spiel auszufüllen und digital zu übermitteln. Bei der nächsten Ziehung erhalten sie als registrierte Kunden eine Mail mit den gezogenen Zahlen und dem möglicherweise erzielten Gewinn bei der ausländischen Lotterie.

Glücksspiel ist ein Milliardengeschäft

Mit dem Monopol und der Oberaufsicht über das Glücksspiel verfolgt der Staat gleich mehrere Ziele. Die Gefahren einer Spielsucht sind bei vorbelasteten Menschen groß, wenngleich das Lottospielen nicht zu den suchtgefährdensten Spielen zählt. Staatliche Institutionen wie das Serviceportal des Landes Baden-Württemberg bieten Informationen zu diesem Thema.

Ein weiteres Ziel des Staates ist finanzieller Natur. Das staatlich kontrollierte Glücksspiel in Deutschland lässt die Kassen der einzelnen Bundesländer sprudeln. Satte 2,8 Milliarden Euro Einnahmen erzielte der Staat im Jahr 2019 durch das Glücksspiel. Lotterien stellen unter den zahlreichen Glücksspielen die beliebteste Variante dar. In Form von Steuern und Abgaben auf Glücksspiele fließt das Geld in die Staatskasse.

Glücksspiel für den guten Zweck

Staatliche Lotterieeinnahmen werden nicht ausschließlich für das Stopfen von Löchern in der Haushaltskasse verwendet. Das Geld aus öffentlichen Lotterien wird für wohltätige Zwecke verwendet. Bei dem 1955 gegründeten staatlichen Lotto ist es seit der Geburtsstunde festgeschrieben, einen Teil der Einnahmen für die Förderung des Gemeinwohls zu verwenden.

Kulturelle Einrichtungen profitieren im großen Umfang von den Geldern. Allein in Nordrhein-Westfalen wurde die Kulturförderung in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit mehr als 100 Millionen Euro gefördert. Empfänger der Gelder sind daneben auch Einrichtungen der Wohlfahrt sowie Sporteinrichtungen. Investiert wird auch in den Denkmalschutz zum Erhalt von schützenswerten Naturräumen und Kulturdenkmälern. In Zeiten klammer öffentlicher Kassen sind immer mehr wohltätige Einrichtungen auf die Zuwendung aus den Kassen angewiesen, die Glücksspieler mit der Teilnahme an Lotteriespielen füllen.

Steuereinnahmen aus Glücksspiel steigen

Die Einnahmen aus Lotteriespielen stagnieren seit einigen Jahren. Viele deutsche Spieler suchen ihr Glück bei ausländischen Lotterien. Sie versprechen eine größere Gewinnchance und höhere Jackpots. Wer über das Internet an der deutschen Lotterie teilnimmt, zahlt über den privaten Anbieter die fälligen Steuern.

Andere Formen des Glücksspiels sorgen indes für steigende Einnahmen beim Staat. Stark gestiegen sind die Steuereinnahmen aus Sportwetten. Sie haben sich in den vergangenen sechs Jahren nahezu verdoppelt.

Anbieter von Sportwetten haben im vergangenen Jahr fast 400 Millionen Euro Abgaben an den Fiskus abgeführt. 2014 lag die Zahl noch bei 225 Millionen Euro. Die Einnahmen aus der Sportwettensteuer werden anteilig an die einzelnen Bundesländer verteilt. Sportwetten, die auch bei Lottoland abzuschließen sind, erfreuen sich in der Gesellschaft einer großen Beliebtheit. Unter Experten ist umstritten, ob es sich bei Sportwetten auf die Fußball Bundesliga oder anderen Sportarten um ein reines Glücksspiel handelt. Neben dem Glück entscheidet auch das Wissen über Sieg und Niederlage bei der Wette.