Lotto-Millionengewinn mit fraglichem Ausgang

Am 14. Juni 2019 versuchte eine kölner Altenpflegerin ihr Lottoglück und gab online per Smartphone Ihren Tipp ab. Laut Statement der 26-jährigen knackte Sie mit den von ihr getippten Zahlen den Jackpot mit insgesamt 55 Millionen €. Die stattliche Gewinnsumme hat der Online-Anbieter allerdings bis heute noch nicht auf ihr Konto überwiesen. Was steckt hinter dem vermeintlichen Millionengewinn, der bisher kein glückliches Ende gefunden hat?

Die 26-jährige Lottospielerin tippte beim Online-Anbieter Lottoland. Hierbei handelt es sich um einen Anbieter, der über Lizenzen ausschließlich im Ausland verfügt wie beispielsweise Malta, Irland, Italien und Großbritannien und somit keine deutsche Spiellizenz vorweisen kann. Im Zuge der europäischen Dienstleistungsfreiheit und der vorliegenden maltesischen Lizenz ist es Lottoland erlaubt, in Deutschland Glücksspielangebote wie Lotto 6aus49 oder EuroJackpot anzubieten. Dies bedeutet für Kunden von Lottoland, dass diese nicht am offiziellen Lotto teilnehmen und auch keinen Anspruch auf eine Auszahlung aus dem offiziellen Gewinntopf haben. Die Tipper nehmen tatsächlich nur an einer Wette auf die Ziehungsergebnisse des offiziellen Lottos teil. Sie müssen sich somit im Glücksfall direkt an Lottoland wenden. Der Anbieter hat nach eigenen Aussagen hohe Versicherungen abgeschlossen, welche die Gewinnsumme auszahlen. Soweit die Fakten.

Die Kölnerin und vermeintliche Gewinnerin erläuterte, dass sie am oben genannten Freitag per Smartphone ihren Tipp bei Lottoland für den Eurojackpot eingereicht hätte. Die von ihr getippten Zahlen wären dann in Helsinki am Abend des gleichen Tages gezogen worden. Lottoland hingegen legt eine andere Beschreibung der Fakten dar und erhebt sogar Vorwürfe des Betruges gegenüber der Altenpflegerin. Laut dem Anbieter hat die 26-jährige ihren Lottoschein am Freitag den 14. Juni 2019 bei Lottoland abgegeben. Dabei soll es sich aber lediglich um einen Schein für Lotto 6aus49 GO und nicht, wie behauptet, für den EuroJackpot gehandelt haben. Am darauffolgenden Tag, also einen Tag nach der EuroJackpot-Ziehung, hätte die Kundin dann mit exakt den gleichen Zahlen, die am vorherigen Abend gezogen wurden, den Spielschein für den Eurojackpot abgegeben. »Lottozahlen der vergangenen Ziehung kann man relativ einfach tippen«, fügte der Anbieter hinzu.

Mit einer E-Mail, die die vermeintliche Gewinnerin von Lottoland nach Abgabe des virtuellen Spielscheins erhalten haben soll, möchte sie ihre Aussage unterlegen. In dieser heißt es wie folgt: »Bei der aktuellen Eurojackpot-Ziehung hat dein Eurojackpot-Tippschein, den du abgegeben hast, leider nicht teilgenommen aufgrund von Transaktionsproblemen.« Lottoland wiederum behauptet nicht der Urheber der E-Mail zu sein und vermutet, dass diese durch die Kölnerin manipuliert worden sei. Der Anbieter zieht nun sogar in Erwägung rechtliche Schritte einzuleiten.

Bleibt also abzuwarten, welche der beiden Aussagen der Wahrheit entspricht und ob die 55 Mio € tatsächlich den Besitzer wechseln werden. Die vermeintliche Millionärin träumte bereits von einem Leben ohne Sorgen und malte sich Ihre Millionärszukunft schon aus: »In meinen Träumen habe ich mir schon einen Lamborghini gekauft und wollte sofort auf die Malediven. Meiner Mutter habe ich gesagt, dass sie nicht mehr arbeiten muss«. Die Kölnerin fühlt sich hintergangen und denkt nun ebenfalls darüber nach, rechtliche Schritte gegen Lottoland einzuleiten. Ein Leben in finanzieller Freiheit scheint damit erst einmal ein Wunschtraum für die Altenpflegerin zu bleiben.