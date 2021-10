LPM & S Schnelltestzentren: Testbus, PCR- und Antikörpertests

In den LPM & S Schnelltestzentren in Weinsberg, Bretzfeld und Schwäbisch Hall werden neben den Antigen-Schnelltests (Bürgertests) nun auch täglich PCR- und Antikörpertests durchgeführt. PCR-Tests werden insbesondere für Flugreisen oder Discothekenbesuche benötigt. Das Ergebnis kann am Folgetag abgerufen werden. Antikörper-Tests zeigen, ob und wie viele Antikörper jemand gegen Covid19 besitzt, wenn er bereits eine Infektion durchlaufen hatte.

Bei den in Weinsberg, Bretzfeld und Schwäbisch Hall durchgeführten PCR-Tests wird Erbgut des Coronavirus (SARS-CoV-2) nachgewiesen. Dieser Test ist ein RT-PCR-Labortest und gilt als das sicherste Verfahren. Der Abstrich für den PCR Test wird unter strengen Hygienevorschriften durchgeführt. Anschließend wird der Test im Labor ausgewertet, ein Ergebnis gibt es am Abend des Folgetages zwischen 17 und 22 Uhr. Sobald das Ergebnis zum Abruf bereit ist, erhalten die Getesteten eine E-Mail. Der Testbefund ist auf Englisch und wird national und international anerkannt.

In den Schnelltestzentren in Weinsberg, Schwäbisch Hall und Bretzfeld werden jetzt auch Antikörpertests angeboten. Bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 bildet der Körper als Immunantwort spezifische Antikörper gegen den Erreger. Bei der Auswertung des Antikörpertests erhält man nicht nur eine qualitative Auskunft über ein negatives bzw. positives Ergebnis, sondern auch eine quantitative Auskunft über die genaue Anzahl der Antikörper im Blut. Bei Personen mit Antikörpern ist davon auszugehen, dass diese bereits eine Coronavirus-Infektion hinter sich haben. Das Ergebnis bekommt man innerhalb von ca. 20 Minuten vor Ort ausgehändigt. Daneben werden an allen Standorten auch weiterhin Antigen-Tests durchgeführt – bis mindestens 11. Oktober als kostenloser Bürgertest. Danach für bestimmte Personengruppen (zum Beispiel Kinder, Jugendliche, Schwangere u.a.) auch weiterhin kostenlos, für andere auch kostenpflichtig.

Alle Tests kann man bequem online buchen, sodass man seinen Wunschtermin fixieren kann. Bei Schnelltests liegt bereits nach ca. 15 Minuten das Ergebnis vor und kann online abgerufen werden. Alle Testergebnisse sind an das digitale EU-Zertifikat und die Corona Warn App angeschlossen.

Ein zum mobilen Schnelltestzentrum umgebauter Gelenkbus mit fünf Kabinen führt in der Region mobile Schnelltests durch. Dieser kann für Events oder bestimmte andere Anlässe angefragt werden.

Schnelltestzentrum Weinsberg www.szwt.de

Schnelltestzentrum Obersulm www.sz-osu.de

Schnelltestzentrum Breitenauer See www.sz-bs.de

Schnelltestzentrum Kupferzell www.sz-ku.de

Schnelltestzentrum Bretzfeld www.sz-br.de

Schnelltestzentrum Schwäbisch Hall www.sz-sha.de

Testbus: LPM & S Services UG, Goppeltstr. 36, 74613 Öhringen, Fon: 07941-6475356, www.schnell-test-zentrum.de