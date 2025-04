Warum digitale Geschäftsmodelle boomen – und was sie so attraktiv macht

Die Welt der Arbeit verändert sich rasant: Viele Menschen spüren, dass der klassische 9-to-5-Job nicht mehr zur heutigen Zeit passt.

Der Wunsch nach mehr Freiheit, Flexibilität und Sinn wird größer. Besonders bei denen, die im Alltag zwar funktionieren, aber innerlich spüren: „Da geht noch mehr.“

Digitale Geschäftsmodelle bieten genau diesen Ausweg. Ob Online-Coaching, der Wiederverkauf digitaler Produkte oder Content-Seiten auf Social Media:

Das Ziel ist klar: ein Einkommen aufzubauen, das nicht an einen festen Ort oder Arbeitgeber gebunden ist.

Besonders beliebt ist dabei der sogenannte Laptop Lifestyle, also der Aufbau eines digitalen Geschäfts, das sich komplett ortsunabhängig führen lässt.

Manche arbeiten vom Wohnzimmer aus, andere aus dem Café in Tübingen oder der Dachterrasse in Lissabon. Entscheidend ist: Die Arbeit passt sich dem Leben an, nicht umgekehrt.

Einer, der diesen Weg erfolgreich gegangen ist und ihn heute anderen zeigt: Lukas Lindler.

Der Selfmade-Unternehmer weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es sein kann, als Anfänger:in durch den Dschungel der Möglichkeiten zu finden und wie wichtig ein klares System beim Aufbau des Online Business ist, das Schritt für Schritt funktioniert.

Seine Coachings richten sich deshalb gezielt an Menschen, die bisher noch nie online Geld verdient haben, aber bereit sind, den ersten Schritt zu gehen.

Vom Fitnessstudio ins Online-Business: Die Story von Lukas Lindler

Was viele nicht wissen: Lukas Lindler kommt ursprünglich aus dem Fitnessbereich.

Nach seiner Ausbildung war er zunächst als Trainer tätig, bis er sich entschloss, mehr aus seinem Leben zu machen.

Nach einigen Fehlversuchen in Bereichen wie Amazon FBA oder Dropshipping stieß er auf das Thema Online-Marketing. Der Rest ist Geschichte.

Heute ist er Geschäftsführer der Lukas Lindler Holding GmbH, die sich auf Coaching-Programme mit Bereichen wie Digital Reselling spezialisiert hat.

Unterstützt wird er von einem Team aus Marketing-Profis, Entwicklern und Strategieberatern.

Wie verdient Lukas Lindler sein Geld?

Wer sich fragt, wie Lukas Lindler als Unternehmer konkret sein Geld verdient, erkennt schnell: Es ist nicht nur ein Einkommensstrom. Es ist ein ganzes System.

Neben seinen Coaching-Programmen hat sich Lindler in mehreren Bereichen erfolgreich positioniert:

Einnahmen durch sein Buch „Limitlos“

Das Buch gilt als Einstieg in seine Welt und wird häufig kostenlos angeboten. Lediglich die Versandkosten sind zu zahlen.

Dafür bekommen Leser:innen eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie sich auch ohne Startkapital und ohne eigene Produkte ein digitales Einkommen aufbauen lässt.

Laut eigener Aussage haben bereits mehrere Tausende Menschen mit den Strategien aus dem Buch gestartet.

Honorare als Speaker auf Kongressen

Lindler ist regelmäßiger Gast auf Marketing- und Unternehmerveranstaltungen.

In seinen Vorträgen spricht er über Zukunftstrends im digitalen Vertrieb, den Einsatz von KI und über Wege, wie Berufstätige den Einstieg ins Online-Business meistern, auch ohne technisches Vorwissen.

Reselling digitaler Produkte

Ein Konzept, das er selbst erfolgreich nutzt und in seinen Programmen weitergibt.

Lindler bewirbt hochwertige digitale Produkte, an denen er per Provision mitverdient, ganz ohne eigene Lagerhaltung oder Support.

Beteiligungen an Dotcom-Firmen

Über die Jahre hat er mehrere Unternehmen im Bereich Software, Marketing und Vertrieb mitgegründet oder übernommen.

Diese Firmen arbeiten oft mit Automatisierungen und KI.

Genau den Tools, die er auch seinen Teilnehmer:innen vermittelt.

Verkäufe über eigene Online-Shops und Plattformen

Mit seinem Team betreibt Lindler neben Coaching auch eigene Produkte und Dienstleistungen.

Dazu zählen Softwarelösungen, Design-Vorlagen und automatisierte Vertriebssysteme.

Veranstaltungen und Seminare

Neben dem Online-Coaching bietet Lindler auch Live-Events, Masterclasses und Workshops an. Diese sind oft schnell ausgebucht.

Nicht zuletzt wegen der Community, die sich um ihn gebildet hat.

Was Lindlers Einkommensquellen gemeinsam haben:

Sie basieren auf digitalen Prozessen, lassen sich skalieren und bieten anderen Menschen echte Mehrwerte. Kein Zufall also, dass sich seine Programme vor allem an Einsteiger:innen richten.

Denn genau da hat Lindler selbst angefangen.

Was steckt hinter dem Coaching von Lukas Lindler?

Lindlers Coaching folgt einem klaren System. Das bestätigen zahlreiche Erfahrungen von Teilnehmer:innen:

1. Kick-Off-Analyse:

Was läuft aktuell? Wie viel Zeit steht neben dem Hauptjob zur Verfügung? Was ist das Ziel?

2. Strategieentwicklung

Nicht jeder muss sofort ein eigenes Produkt haben. Viele Teilnehmer:innen starten mit sogenannten Themenseiten auf Instagram oder TikTok und bewerben digitale Produkte per Affiliate-Link (Digital Reselling).

Welche Methode gewählt wird, hängt von den eigenen Stärken, Interessen und der verfügbaren Zeit ab.

3. Systematisierung & Automatisierung

Nutzung von Tools wie Canva, Funnelcockpit, ChatGPT, Captions.ai.

4. Skalierung

Sobald erste Umsätze entstehen, lernen Teilnehmer:innen, ihr Modell durch strukturierte Prozesse zu skalieren, z. B. mit einfachen Werbeanzeigen, weiteren Kanälen oder durch den Aufbau eines eigenen Produkts.

5. Mindset-Arbeit

Ohne das richtige Denken gibt’s keinen nachhaltigen Erfolg.

Besonders bemerkenswert: Viele Teilnehmer:innen berichten, dass kein Coaching-Vertrag abgeschlossen wird, ohne dass alle Bedingungen offen und verständlich besprochen wurden.

Der Einstieg ist dabei oft günstiger, als man denkt. Lindlers Programme zeigen auf, wie man mit wenig Kapital und viel System loslegt.

Was das Mentoring bewirken kann: Drei inspirierende Erfolgsgeschichten

Wie stark sich Lindlers individuelle Betreuung auswirken kann, zeigen echte Erfahrungsberichte aus dem Mentoring.

Von Menschen, die alle mit ganz normalen Lebensrealitäten gestartet sind: im Job, ohne Online-Vorerfahrung, aber mit dem Wunsch nach Veränderung.

Silke B. – 1.500 € beim Spaziergang mit den Kids

Silke war mit ihren Kindern draußen spazieren, als plötzlich die Push-Nachricht kam: Wieder ein Abschluss, wieder fast 1.500 € passiv verdient.

Ohne Laptop. Ohne Verkaufsgespräch. Einfach unterwegs.

Ihr Feedback: „Zack kam die Meldung rein, das fühlt sich einfach nur gut an!“

Silke zeigt, dass sich Alltag mit Kindern und ein digitales Business nicht ausschließen. Im Gegenteil: Mit dem richtigen System läuft’s einfach nebenbei.

Kevin M. – 21.000 € Umsatz im ersten Monat

Kevin startete Ende September ins Mentoring. Schon am 2. Oktober trug sich sein erster Interessent ein.

Nach nur einem Monat hatte er 21.000 € Umsatz gemacht. Die Hälfte davon: reiner Netto-Gewinn von 10.500 €.

Seine Erkenntnis: „Es fühlt sich immer noch nicht real an. Aber wir leben in einer Zeit, in der alles möglich ist.“

Dabei hatte Kevin in den letzten Jahren viel ausprobiert, ist oft auf die Nase gefallen und war kurz davor, alles hinzuschmeißen.

Heute sagt er: „Lukas und sein Team sind absolute Weltklasse.“

Marc S. – 36.000 € Umsatz statt Ratenzahlungen

Marc wollte raus aus dem Alltag voller Ratenzahlungen und rein in echte finanzielle Freiheit.

Seit dem Start im Coaching hat er bereits über 36.000 € für sich verdient. Deutlich mehr als sein früheres Netto-Jahresgehalt.

Sein Mindset-Shift: „Ich will nie wieder tauschen müssen.“

Marc zeigt, dass echte Veränderung möglich ist, wenn man bereit ist, alles auf eine Karte zu setzen und sich führen zu lassen.

Erfolgsfaktor Mindset: Was Lukas seinen Mandanten wirklich mitgibt

Mentoring bedeutet für Lukas Lindler auch: Blockaden auflösen, Selbstzweifel hinter sich lassen, unternehmerisches Denken lernen.

Er arbeitet eng mit seinen Mandanten – so nennt er seine Kund:innen – an deren innerer Haltung. Dabei spielen Themen wie Fokus, Zielsetzung, Umgang mit Druck und Angst eine zentrale Rolle.

Wie sich Lindlers Mentoring von anderen unterscheidet

Im Vergleich zu vielen anonymen Onlinekursen bietet das Mentoring von Lukas Lindler echte 1:1-Begleitung.

Bewerter berichten, dass sie nicht einfach „durchgeschleust“ werden, sondern individuelle Beratung erhalten.

Die Einblicke in reale Unternehmensprozesse, persönliche Kontaktpflege und kontinuierliche Optimierungsmöglichkeiten machen den Unterschied und zeigen, dass Coaching hier nicht nur ein Produkt, sondern ein echter Partnerschaftsansatz ist.

Der Blick hinter die Kulissen: So arbeitet das Team von Lukas Lindler

Hinter dem Erfolg von Lukas Lindler steht ein professionelles Team. Vom Social Media Marketing über Technik bis hin zur Kundensupportstruktur. Alles wird inhouse geplant, getestet und umgesetzt.

Diese Transparenz, wie genau Prozesse ablaufen, ist für viele Teilnehmer ein zusätzlicher Lernwert.

Wer Teil des Programms ist, bekommt echten Einblick in die Abläufe erfolgreicher Unternehmen. Eine Seltenheit in der Coaching-Branche.

Community, Austausch und Netzwerk: Mehr als nur Business

Ein großer Vorteil der Zusammenarbeit mit Lindler ist der Zugang zu einem wachsenden Netzwerk aus digitalen Unternehmer:innen.

Hier findet echter Austausch statt. Über Strategien, Tools, Probleme und persönliche Erfolge.

Diese Community macht einen wichtigen Teil des Gesamtangebots aus und wird von vielen als „Gamechanger“ beschrieben.

Kontakte zu Rechtsanwälten, Designern, Tech-Experten und Marketern entstehen ganz nebenbei.

Vom Side Hustle zum Hauptbusiness: Der Weg vieler Teilnehmer:innen

Ein Großteil der Erfahrungen im Umfeld von Lindler zeigt:

Viele starten nebenberuflich und skalieren nach wenigen Monaten ihr Business so stark, dass der Hauptjob zur Nebensache wird.

Die Programme sind darauf ausgerichtet, zunächst als Side Hustle zu funktionieren.

Ob nach Feierabend, am Wochenende oder im Urlaub, das System ist flexibel.

Und genau das macht es für Unternehmen, Quereinsteiger:innen oder Selbstständige in der Orientierungsphase so attraktiv.

Authentisch, direkt, erfolgreich: Die Erfahrungen aus der Community

Was sagen letztendlich die Menschen, die ihn erlebt haben?

Im Netz häufen sich die Lukas Lindler Erfahrungen – meist positiv.

Gelobt werden vor allem:

Die direkte Kommunikation – meist per WhatsApp

Der ehrliche Umgang mit Fehlern und Rückschlägen

Die Möglichkeit, das komplette Business-Modell 1:1 zu kopieren

Die enge Betreuung auch nach dem Erstkontakt

Wie realistisch ist der Laptop Lifestyle?

Die Idee, ortsunabhängig zu arbeiten und gutes Geld zu verdienen, klingt für viele zu schön, um wahr zu sein. Doch die zahlreichen Erfahrungen mit Lindlers Coaching zeigen:

Mit System, Unterstützung und klarer Zielsetzung ist das machbar. Besonders, wenn man parallel seinen Hauptjob weiter ausübt.

Sein Team arbeitet kontinuierlich daran, diesen modernen Lifestyle noch zugänglicher zu machen.

Über neue Softwarelösungen, künstliche Intelligenz und individuelle Betreuung sollen bald noch mehr Menschen von diesem Konzept profitieren.

Fazit: Lukas Lindler ist mehr als ein Coach – er ist Teil einer Bewegung

Ob man ihn nun als Selfmade-Millionär, Mentor oder Strategen sieht – Lukas Lindler hat geschafft, was viele wollen:

Er hat sich ein freies Leben aufgebaut und hilft anderen dabei, dasselbe zu tun.

Mit der Lukas Lindler Holding GmbH, einem starken Netzwerk, klaren Strukturen und echtem Unternehmergeist schafft er neue Wege. Besonders für Menschen, die vorher keine Ahnung von Online-Marketing oder Dotcom-Firmen hatten.

Seine Philosophie: Alles ist lernbar, man braucht nur die richtigen Werkzeuge und den richtigen Push. Und genau das liefert er.

Hinweis der Redaktion: Dieser Beitrag basiert auf öffentlich verfügbaren Informationen, Kundenberichten sowie redaktioneller Einschätzung. Das MORITZ Stadtmagazin steht in keiner wirtschaftlichen Verbindung zur Lukas Lindler Holding GmbH.