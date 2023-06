Männermode im Sommer 2023: Was ist aktuell angesagt?

Die Männermode im Sommer 2023 ist äußerst vielseitig. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sodass für jeden Geschmack und jede Körperform etwas dabei ist. Wer seinen Kleiderschrank mit neuen Outfits bestücken möchte, kann sich die aktuellen Trends anschauen und hierdurch Inspirationen für den eigenen Look finden. Wir verraten nachfolgend genauer, was in diesem Sommer angesagt ist.

Welche Farben sind modern?

Im Sommer 2023 sind Pastellfarben sehr beliebt. Wer sich stilvoll kleiden möchte, kann zu einem Hemd in Mintgrün, Hellblau oder Blassrosa greifen. Es eignet sich sowohl für formellere Anlässe als auch für ein lässigeres Outfit. Anzüge in Pastellfarben werden in diesem Jahr ebenso getragen. Man kann sie sehr gut mit gedeckten Farben kombinieren – beispielsweise mit Braun oder Taupe, die derzeit ebenfalls angesagt sind.

Eine weitere Trendfarbe in diesem Jahr ist Grün. Kleidungsstücke in vielen unterschiedlichen Grüntönen wie Olivgrün oder einem leuchtenden Grün sind modern. In der Trendfarbe stehen sowohl Anzüge für formellere Veranstaltungen als auch Hoodies für den Alltag zur Verfügung. Doch auch schicke Herren-Shirts in großen Größen oder mit anderen Passformen sind in Grüntönen erhältlich und lassen sich gut mit einer Jeans oder einer Chino kombinieren.

Moderne und schicke Kleidung für den Sommer

Wer im Sommer 2023 nach geschmackvoller und moderner Männermode Ausschau hält, wird verschiedene Trends entdecken. Übergroße Schnitte, die das Outfit sehr lässig erscheinen lassen, sind angesagt. Sie kommen häufig nicht nur im Alltag, sondern ebenso für formellere Anlässe in Frage. Daneben liegen Strickshirts, Trikots und Westen im Trend. Ein paar weitere Styling-Tipps stellen wir nachfolgend näher vor.

Gemusterte Shirts

Es muss nicht immer ein einfarbiges Oberteil sein. Im Sommer 2023 sind gemusterte Shirts in. Diese kann man in der Freizeit tragen und mit einer Jeans sowie Sneaker kombinieren. Zu den beliebten Mustern gehören unter anderem Streifen, bei denen man grundsätzlich folgende Regeln beachten sollte:

Für schmal gebaute Männer kommen vor allem Oberteile mit horizontalen Streifen in Frage. Durch diese ist es möglich, die Körperform breiter erscheinen zu lassen.

Wer hingegen schlanker und größer wirken möchte, sollte zu einem Shirt mit vertikalen Streifen greifen.

Resort-Shirts

Der Resort Stil eignet sich sehr gut dafür, einen lässigen Look zu kreieren. Die Kleidungsstücke sind häufig farbenfroh oder mit einem auffälligen Muster versehen. Es gibt Resort-Shirts mit Blumenmustern oder tropischen Mustern, doch auch schlichtere sind verfügbar und lassen sich mit Shorts oder Baggy Pants kombinieren. Meistens sind die Shirts locker geschnitten und kurzärmlig. Sie eignen sich durch ihre komfortable Passform für den Strand, den Urlaub oder den Alltag.

Blouson-Jacken

Als Übergangsjacke oder Sommerjacke für kühlere Tage ist eine Blouson-Jacke in diesem Jahr eine schicke Option. Blousons werden mit einem Reißverschluss verschlossen, der sich in der Mitte befindet. Sie weisen einen hüftlangen Schnitt und eine lockere Passform auf. An den Ärmeln und dem Saum sind sie mit elastischen Bündchen ausgestattet.

Die passenden Schuhe für den Sommer

Für die warme Jahreszeit eignen sich Loafers sehr gut. Diese Schuhe gelten als zeitlose Klassiker, sind aktuell sehr angesagt und können in der Freizeit, im Büro sowie zu schickeren Anlässen getragen werden. Es sind flache Schuhe ohne einen Verschluss, die in schlichteren und auffälligeren Farben erhältlich sind. Sie lassen sich besonders mit einer Chino, einer Jeans oder Shorts kombinieren.

Espadrilles sind im Sommer 2023 ebenfalls sehr beliebt. Diese Sommerschuhe sind bequem und lassen sich vor allem mit einem lässigen Outfit kombinieren – zum Beispiel mit einem Hemd und einer Leinenhose oder mit Shorts und einem T-Shirt. Die Espadrilles können dabei im Alltag oder in der Freizeit getragen werden.

Neben Loafers und Espadrilles sind Sneaker bei Männern weiterhin sehr beliebt. In diesem Sommer gelten Retro-Sneaker als angesagt. Diese Schuhe sind an den Stil aus vergangenen Jahrzehnten angelehnt. Man kann sie mit einem T-Shirt und einer Jeans oder einer kurzen Hose kombinieren. Neben den klassischen weißen Sneaker sind auch bunte Sneaker dieses Jahr sehr angesagt.