Marinieren mit Bier: Spareribs

Was darf auf keiner Grillparty fehlen? Richtig: ein kühles Bier. Was viele nicht wissen: Der Gerstensaft passt nicht nur als Getränk prima zum Grillen, sondern macht auch auf dem Teller eine gute Figur. Ob als Marinade, im Salat oder als Brotgewürz – Bier ist vielseitig.

Spareribs sind ein Klassiker auf dem Grill. Innen zart und außen knusprig sollen sie sein, dazu fein gewürzt. Fertig mariniertes Fleisch zu kaufen, ist eine Möglichkeit – selbst gemacht schmeckt aber bekanntlich am besten. Am aromatischsten werden die Rippchen, wenn sie über Nacht schon in der Marinade ziehen.

Zutaten:

150 ml Schwaben Bräu Das Helle

1,5 kg Schweinerippchen

2 Stangen Zitronengras

2 Knoblauchzehen

20 g Ingwer

1 Rote Chilischote

50 g Brauner Zucker

100 ml Tomatenketchup

100 ml Sojasauce

2 EL Worcestershiresauce

1 TL Gemahlener schwarzer Pfeffer

0,5 Bund Koriandergrün

Zubereitung:

Die Marinade schon am Vortag zubereiten. Dafür das Zitronengras putzen und das weiche Innere fein hacken. Knoblauch und Ingwer schälen und ebenfalls fein würfeln. Chili und Koriander waschen und hacken. Dann alle Zutaten mit dem Schwaben Bräu Das Helle verrühren und die fertige Marinade mit den Sparerips in einer Schale mischen. Deckel drauf und über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Kurz vor dem Grillen die Spareribs in einem Sieb abtropfen lassen, Marinade dabei auffangen. Die Rippchen auf dem Grill 40-50 Minuten von beiden Seiten grillen. Dabei immer wieder mit Marinade bestreichen. So werden sie schön würzig.

Lust auf mehr? Weitere leckere Rezepte, z. B. Melonensalat mit Bier oder das Braumeisterbrot, gibt es auf dem Dinkelacker Bierblog.