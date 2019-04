Marktplatz Duales Masterstudium online

× Erweitern DHBW CAS Erstsemester im Masterstudium der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

107 Erstsemester beginnen ihr duales Masterstudium zum Sommersemester – ein erneutes Wachstum für den Master der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Das Angebot funktioniert, da Arbeitgeber sowie Fach- und Führungskräfte gleichermaßen profitieren.

Damit beide einfach zueinander finden, gibt es nun die neue Online-Plattform „Marktplatz Duales Masterstudium“.

Heilbronn, 29. März 2019. Arbeitgeber suchen händeringend nach Fach- und Führungskräften – und manch eine Fachkraft spielt mit dem Gedanken, den Dualen Master zu studieren, hat aber keinen passenden Arbeitgeber dazu. Doch ein passender Job ist Pflicht für das duale Studium. Er sichert die Qualität, bereichert den Austausch mit den Mitstudierenden sowie den Dozenten/-innen und ist die Basis dafür, dass brennende Fragen aus dem Arbeitsalltag direkten Eingang ins Studium finden und wissenschaftlich fundierte Antworten sofort den Praxistest bestehen können.

Auf der neuen Online-Plattform „Marktplatz Duales Masterstudium“ finden die beiden Seiten einfach zusammen. Sie richtet sich sowohl an Studieninteressierte als auch an Duale Partner, also Arbeitgeber, die mit dem Center for Advanced Studies der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW CAS) weiterbilden oder dies konkret planen. Studieninteressierte finden hier eine Liste aller Arbeitgeber, die bereits das duale Masterstudium der DHBW unterstützen. Außerdem haben Studieninteressierte hier die Möglichkeit, ein Profil anzulegen, um Duale Partner auf sich und ihren Studienwunsch aufmerksam zu machen. Auf der anderen Seite haben Duale Partner auf dem Marktplatz Duales Masterstudium Zugriff auf die Profile von interessierten Fach- und Führungskräften, aber auch die Möglichkeit, Profile anzulegen und auf Stellenangebote aufmerksam zu machen.

Haben sich zwei Suchende gefunden, ist der nächste Schritt einfach: Die Bewerbung am DHBW CAS um einen Studienplatz in den Fachbereichen Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und Gesundheit ist zum Sommer- und zum Wintersemester möglich. Fach- und Führungskräfte wählen aus einer breiten Palette von Studienangeboten. Mehr als 200 Module ermöglichen ein hoch individuelles Studium, das genau auf die persönlichen und beruflichen Wünsche zugeschnitten ist.

Die 107 Studierenden, die in wenigen Tagen mit ihrem Dualen Master starten, haben alle bereits einen Arbeitgeber, der sie unterstützt. Diese Dualen Partner sind Unternehmen und Einrichtungen aus ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus.