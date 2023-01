Mehr als nur Schutzfunktion - welche Handyhülle passt zu welchem Typ?

Es gibt verschiedene Arten von Handyhüllen - doch welche Handyhülle passt am besten zu Ihnen? Im Folgenden stellen wir Ihnen die unterschiedlichen Arten der Hüllen vor!

Die unterschiedlichen Arten von Handyhüllen für das iPhone 14

Klapphüllen und Flip Cases

Klapphüllen und Flip Cases bieten den kompletten Schutz für Ihr Handy. Durch das Design der Hülle werden neben den Kanten des Handys auch die Vorder- und Rückseite optimal geschützt. Auch unterwegs ist das Handy stets gut verwahrt, denn die meisten Hüllen lassen sich per Magnetverschluss oder Druckknopf sicher verschließen. Zusätzlich bietet eine Vielzahl der Modelle Platz zum Verstauen von Karten und Geldscheinen. Manche der Hüllen lassen sich auch als Stativ nutzen. Einige Klapphüllen sind auch mit so vielen Fächern ausgestattet, dass sie als vollwertiges Portemonnaie eingesetzt werden können.

Backcover

Backcover bieten perfekten Schutz für die Kanten und die Rückseite Ihres iPhone 14. Sie sind in vielen verschiedenen Variationen erhältlich. Hierbei haben Sie nicht nur die Wahl zwischen unterschiedlichen Materialien, sondern auch zwischen diversen Stilen und Zusatzfunktionen.

Hardcases

Hardcases sind harte Hüllen aus robustem Kunststoff. Iphone 14 Handyhuellen als Hardcase schützen vor Schäden durch Stürze und sind dennoch dünn, wodurch das schlanke Design Ihres Handys erhalten bleibt.

Softcases

Softcases sind weiche Handyhüllen, die aus Silikon gefertigt werden. Sie schmiegen sich perfekt an Ihr Handy an, da sie sehr dünn sind. Sie bieten hervorragenden Schutz und bestechen vor allem durch ihre Flexibilität und Schockbeständigkeit. Dank ihrer Flexibilität lassen sich Softcases sehr leicht am Handy anbringen und auch wieder entfernen.

Während die Kanten und die Rückseite des Handys sowohl durch ein Hard- als auch durch ein Softcase gut geschützt werden, bleibt das Display jedoch ungeschützt, weshalb sich ein zusätzlicher Displayschutz empfiehlt.

Hüllen mit Band

Hüllen mit Band ermöglichen es Ihnen, Ihr Handy freihändig zu tragen und dennoch das schlanke und leichte Design des iPhone 14 beizubehalten. Sie sind sowohl als Klapphülle, als auch als Backcover erhältlich. Beide Versionen bieten einen guten Rundumschutz für Ihr Handy, wobei zum Backcover mit Band ein zusätzlicher Displayschutz zu empfehlen ist. Das an der Hülle befestigte Band ist so gefertigt, dass es beim Tragen des Handys nicht in die Haut schneiden kann. Es ist robust und in der Länge verstellbar, sodass Sie die Position des Handys je nach Gegebenheit anpassen können.

Bumper

Ein Bumper ist eine Umrandung für das Handy aus stabilem Silikon. Dank ihrer Wabenstruktur sind Bumper sehr aufprallsicher und durch die erhöhten Ränder werden Bildschirm und Kamera auch bei einem Fall aus 3,5 Metern Höhe bestens geschützt.

Wasserdichte Einsteckhülle

Die wasserdichte Einsteckhülle eignet sich perfekt für den Strandurlaub oder auch einen Besuch im Schwimmbad. Durch einen Schulterriemen haben Sie beim Schwimmen die Hände frei. Die Hülle, die auf der Vorderseite transparent ist, ist bis 10 Meter wasserdicht und ermöglicht es Ihnen, Ihr Handy sicher im Wasser zu verwenden. So können Sie auch unter Wasser Fotos oder Videos erstellen.

Fazit

Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen iPhone 14 Hüllen auf unserer Website, doch letztendlich muss jeder für sich entscheiden, welche davon am besten geeignet ist. Wenn Sie Ihr Handy gerne ohne lästige Tasche freihändig tragen möchten, ist eine Hülle mit Band die beste Wahl. Legen Sie jedoch Wert auf einen guten Rundumschutz und möchte auch Scheine und Karten in der Handyhülle verstauen, sollten Sie den Erwerb einer Klapphülle in Erwägung ziehen. Ein Backcover samt Displayschutz bietet dank der verschiedenen Designs viele Variationen zur Individualisierung ihres Mobiltelefons. Für optimalen Aufprallschutz sorgt der Bumper. Falls Sie auf der Suche nach dem perfekten Schutz für Ihr iPhone 14 während eines Strand- oder Schwimmbadaufenthaltes sind, bietet die wasserdichte Einsteckhülle die passende Lösung.