Immer mehr Anbieter von Online-Sportwetten erhalten deutsche Lizenzen

Seit dem 15. Oktober 2020 kann man in Deutschland legal bei zugelassenen Anbietern von Online-Glücksspielen zocken. Ermöglicht wurde dies durch ein neues Regelwerk – den Glücksspielstaatsvertrag – der von den Bundesländern ausgearbeitet wurde. Abgestimmt darüber, ob das neue Gesetz am 01. Juli 2021 in Kraft treten wird, wird im Januar. Vor einigen Wochen lief in diesem Rahmen eine sogenannte Übergangsperiode an, in der die Betreiber von Online-Casinos und Online-Sportwettbüros Zeit haben, ihr Angebot gemäß den vorgesehenen Richtlinien anzupassen, sodass der Übergang im Juli 2021 möglichst reibungslos vonstattengeht.

Hintergrund: Uneinheitliche Regelung in Deutschland und illegales Glücksspiel

Das Hauptproblem in Sachen Online-Glücksspiel in Deutschland war bisher, dass die Regulierung von Glücksspielen Ländersache ist. Das heißt, dass jedes Bundesland seine eigenen Regeln aufstellen darf. Das einzige Bundesland, in dem Online-Glücksspiel bisher legal war, war Schleswig-Holstein. Weil sich der Online-Glücksspielmarkt jedoch nur schwierig kontrollieren lässt, war es nicht möglich, Menschen aus anderen Bundesländern vom Online-Glücksspiel abzuhalten. Die Folge war die Etablierung eines illegalen Schwarzmarktangebots, das weder reguliert werden noch zu steuerlichen Zahlungen verpflichtet werden konnte, da die Betreiber von Online-Spielbanken und Online-Sportwettstätten ihren Sitz im Ausland hatten. Mit einer oft in Malta ausgestellten EU-Glücksspiellizenz boten sie ihre Spiele und Wetten auf dem deutschen Markt an. Die Bundesländer sahen sich aus zwei Gründen gezwungen zu handeln: durch eine einheitliche Regulierung in Deutschland sollte der Spielerschutz gewährleistet werden und durch die Vergabe einer deutschen Lizenz sollten die Anbieter in Zukunft in Deutschland Steuern zahlen.

Bei der Neuregulierung steht der Spieler- und Jugendschutz im Vordergrund

Hauptziel des neuen Glücksspielstaatsvertrags ist, dass Spieler und Sportwettfans vor Spiel- bzw. Wettsucht geschützt werden. Die neuen Richtlinien definieren daher Mechanismen, die Anbieter in ihre Online-Plattformen integrieren müssen, da sie ansonsten keine deutsche Zulassung erhalten. Das Anbieten von Online-Glücksspielen ohne deutsche Lizenz wird in Zukunft illegal sein, auch EU-Lizenzen werden ab Juli 2021 – sofern die neuen Gesetze in Kraft treten – ihre Gültigkeit verlieren.Vorgesehen in der neuen Glücksspielverordnung sind unter anderem ein Einzahlungslimit in Höhe von 1000 Euro pro Monat. Außerdem soll der Höchsteinsatz pro Spiel oder Wette einen Betrag von 1 Euro nicht übersteigen. Diese Limits sollen Spieler und Wettfreunde vor großen finanziellen Verlusten schützen.Zur Überwachung der Geldflüsse sieht der neue Vertrag die Gründung einer Behörde vor. Alle lizenzierten Anbieter sollen über ein Netzwerk an eine zentrale Datenbank angeschlossen werden. In dieser Datenbank werden sämtliche Geldflüsse, Ein- und Auszahlungen der einzelnen Spieler gespeichert. So soll verhindert werden, dass ein Spieler sich nach Erreichen des monatlichen Einzahlungslimits bei Plattform A einfach auf einer neuen Plattform B anmeldet und dort weiterzockt.Eine Spielersperrdatei, wie sie bereits in Offline-Casinos existiert, ist ebenfalls vorgesehen. In dieser werden Spieler eingetragen, die auffälliges Spiel- und Wettverhalten zeigen, bzw. schon in der Vergangenheit gesperrt worden waren.

Die Anbieter von Online-Glücksspielen und -Sportwetten sind künftig dazu verpflichtet, auf ihren Plattformen regelmäßig Hinweise einzublenden, wieviel ein Spieler bereits gewonnen bzw. verspielt hat. Die Implementierung eines Panik-Buttons zur Selbstsperrung ist ebenfalls vorgesehen, sodass ein Spieler seinen Account für 24 Stunden stilllegen kann. Bild: Seit einigen Wochen kann man in Deutschland legal online auch auf Pferderennen wetten.

Clarence Alford / Pixabay

Konsequenzen für Wettfreunde und Anbieter

Viele Anbieter von Pferdewetten und anderen Sportwettarten begrüßen das neue Regelwerk. Auch wenn die Betreiber ihre Spiele und Wetten bisher illegal angeboten haben, haben sie nun die Chance, eine deutsche Lizenz zu erhalten und ihre Dienste fortan legal anzubieten.Der Vorstand der pferdewetten.de AG, Pierre Hofer, sagt hierzu: „Wir freuen uns sehr, nun die Sportwettlizenz erhalten zu haben. Die generelle Regulierung des Sportwetten-Angebots in Deutschland und die Erteilung der Konzessionen an Unternehmen, die sich an die Auflagen des Gesetzgebers halten, begrüßen wir ausdrücklich nicht nur im Sinne eines fairen Wettbewerbs, sondern auch in Sachen Spielerschutz.“

In Wettkreisen sieht man die Neuregulierung kritischer. Da das neue Gesetz Live-Wetten einschränkt und ein verbindliches Einzahlungslimit pro Spieler gelten soll, bedeutet das vor allem für professionelle Zocker einen großen Einschnitt. Des Weiteren sollen manche Wettmärkte ganz abgeschafft werden, zum Beispiel das Wetten auf bestimmte Ereignisse. Außerdem schütze das willkürlich gesetzte Limit von 1000 Euro weder einen Geringverdiener vor der Privatinsolvenz, noch animiere es Gutverdiener dazu, die legalen Wettangebote in Anspruch zu nehmen. Es wird befürchtet, dass aufgrund der strengen Regelungen der Schwarzmarkt weiterhin boomen wird.

Es wird interessant bleiben in den nächsten Monaten, denn die Bundesländer werden den Anbietern genau auf die Finger schauen, und dann im Januar entscheiden, ob sie dem endgültigen Inkrafttreten des neuen Vertrags zustimmen oder Änderungen fordern werden.