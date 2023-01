Mehr Wohlbefinden mit sauberer Luft in den eigenen vier Wänden

Täglich fließen pro Mensch mindestens 10.000 Liter Luft durch seine Lungen– und zwar nicht nur draußen, sondern vorwiegend auch in geschlossenen Räumen. Doch die Luftqualität in Innenräumen hat in den vergangenen Jahren nicht nur in Großstädten wie Hamburg oder Berlin, sondern auch in ländlichen Regionen stark abgenommen.

Es ist allgemein bekannt, dass die Luft, die wir atmen, einen bedeutenden Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Deshalb muss eine Lösung her! Schnell durchforsten viele Luftreiniger Testergebnisse und stellen fest, dass diese die Luftqualität in den Räumen verbessern können und unangenehme Gerüche sowie Staub beseitigen. Neben dieser Maßnahme gibt es allerdings noch weitere Alternativen, die wir Ihnen in unserem Artikel vorstellen möchten.

Was verstehen wir unter gesunder Innenraumluft und warum ist sie wichtig?

In der modernen Welt isolieren wir uns zunehmend in unseren Häusern und Büros und sind somit weitestgehend von der Außenwelt abgeschottet. Wir leben in einer Art „Luftblase“. Das ist zwar gut für unseren Schutz vor Kälte, Hitze, Geräuschen und anderen Umwelteinflüssen, aber es hat auch seine Schattenseiten.

Die schlechte Nachricht ist, dass uns diese Isolation von der Außenwelt auch von der frischen Luft abschneidet. Die gute Nachricht ist, dass wir selbst etwas dagegen unternehmen können. Indem wir unsere Luftqualität verbessern, können wir unser Wohlbefinden steigern und unsere Gesundheit fördern.

Eine gute Innenraumluft enthält ausreichend Sauerstoff und Feuchtigkeit und ist frei von Schadstoffen. Sie sollte angenehm temperiert sein, beispielsweise durch die Integration eines Luftreinigers mit Kühlfunktion und einen neutralen pH-Wert aufweisen. Idealerweise sollte auch ein geringer Staub- und Pollengehalt in der Luft liegen.

Leider ist die Realität oft eine andere. In vielen Häusern und Büros herrscht übermäßige Trockenheit oder eine schlechte Luftzirkulation. Dadurch kann es zu folgenden Symptomen führen:

Kopfschmerzen

Augenschmerzen

Husten

Schnupfen

Müdigkeit

Konzentrationsschwäche

Glücklicherweise gibt es einige einfache Maßnahmen, mit denen Sie Ihre Luftqualität verbessern und so Ihr Wohlbefinden steigern können.

Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität im Haus

Die Luftqualität in unseren Häusern ist ein wichtiges Thema. Schlechte Luft kann also zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Menschen mit Asthma oder Allergien. Glücklicherweise gibt es einige einfache Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um die Luftqualität in Ihrem Zuhause zu verbessern.

Eine der besten Möglichkeiten ist regelmäßiges Lüften. Hierdurch wird frische Luft in die Räumlichkeiten gebracht und gleichzeitig verbrauchte Luft abgeführt. Dadurch wird die Konzentration von Schadstoffen in der Luft reduziert. Wenn möglich, sollten Sie mehrmals täglich lüften, vor allem, nachdem Sie gekocht oder geduscht haben. Wenn es draußen sehr kalt ist, können Sie bei geschlossenem Fenster einen Ventilator verwenden, um die Luft zirkulieren zu lassen, ohne dass Kälte eindringt.

Gerüche sind ein weiteres Problem, das die Luftqualität beeinträchtigen kann. Müllbehälter sollten immer abgedeckt sein und regelmäßig geleert werden. Auch Biofiltermatten können Gerüche effektiv reduzieren. In Badezimmern und Küchen sollten Sie regelmäßig saugen und den Boden schrubben, um Schmutz und Bakterien zu entfernen.

Eine weitere Möglichkeit, die Luftqualität zu verbessern, ist die Installation eines Ventilators oder einer Klimaanlage. Ventilatoren sorgen für eine stetige Zirkulation der Luft und helfen so, Schadstoffe zu entfernen. Klimaanlagen filtern außerdem die Luft und halten sie kühl und frisch.

Luftreiniger und Ionisatoren sind weitere Geräte, die bei der Verbesserung der Luftqualität helfen können. Luftreiniger entfernen Schadstoffe aus der Luft und Ionisatoren erzeugen negativ geladene Ionen, die an Schadstoffpartikel binden und sie so aus der Luft entfernen. Beide Geräte sind jedoch relativ teuer und sollten nur in Räumen verwendet werden, in denen besonders hohe Anforderungen an die Luftqualität gestellt werden.

Fazit: Die Luft, die wir atmen, hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit.

Gerade in Innenräumen, in denen wir die meiste Zeit verbringen, ist es deshalb wichtig, auf eine gute Luftqualität zu achten. Es gibt zwar keine magische Formel für die perfekte Innenraumluft, doch es gibt einige Maßnahmen, die wir ergreifen können, um die Luftqualität und somit unsere Gesundheit zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Luftreinigers.