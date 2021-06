Mein persönlicher Traumgarten 2021: Das sind die Gartentrends in dieser Saison

Mit der Frühjahr- und Sommerzeit beginnt gleichzeitig auch jedes Jahr wieder die Gartensaison. Laut einer Umfrage besitzen rund 36 Millionen Menschen in Deutschland einen Garten. Die Vielzahl der Gartenbesitzer hegt dabei ein großes Interesse an Gartenpflege und Gartengestaltung – schließlich möchte man sich einen Ort der Ruhe und Entspannung unter freiem Himmel mit dem Blick ins Grüne schaffen. Wer einen neuen Garten anlegt, hat bei der Wahl des Stils vielfältige Optionen: Von Landhaus, Natur, Cottage, über Japanischer Garten bis hin zu minimalistisch und modern ist alles möglich. Um Ihnen bei der Gestaltung Ihres persönlichen Traumgartens zu helfen, verraten wir hier die aktuellen Gartentrends dieser Saison und zeigen, wie Sie Ihrem Außenbereich mit kleinen DIY-Projekten eine besondere Note verleihen.

Für Abkühlung und Erholung: Garten mit Pool und Schwimmteich

In der letzten Zeit zunehmen an Beliebtheit gewonnen haben Pools und Schwimmteiche: An heißen und trockenen Tagen sorgen sie für die richtige Portion an Abkühlung und unterstützen eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Ob wilde Wasserspiele, sanftes Plantschen oder Relaxen auf der Schwimmliege – ein Pool im Garten bringt viele Möglichkeiten mit sich. Um das Wasserparadies anzulegen, können Sie sich von verschiedenen Profis Unterstützung holen, die Ihre individuellen Ideen umsetzen. Wer es natürlich mag, bettet seinen Schwimmteich in die Grünfläche seines Gartens ein, umgeben von Schilf und Wasserpflanzen. Sie bevorzugen einen modernen und cleanen Look? Dann ist ein Swimmingpool mit eckiger oder ovaler Form und einer Poolumrandung mit Beleuchtungselementen eine passende Wahl. Ein echter Hingucker sind zudem freistehende Gartenpools mit einer angesagten Achtform.

Von Palettenmöbel bis Loungesets – diese Gartenmöbel sind angesagt

Um den heimischen Garten so richtig gemütlich zu machen, dürfen passende Gartenmöbel nicht fehlen. Zum Träumen und Entspannen laden Loungemöbel wie Sofas und Sessel ein, die durch einen besonders hohen Komfort überzeugen. Mit dick gepolsterten Auflagen und Kissen bieten sie ein erstklassiges Sitzgefühl und verlagern das Wohnzimmer in den Outdoor-Bereich. Zu den Trends 2021 gehören Loungesets in Flecht- und Rattan-Optik, die ein natürliches Flair im Garten versprühen. Auch Loungeecken mit praktischen Ablagen aus Holz zählen zu den Favoriten. Daneben sind nach wie vor stylische Palettenmöbel angesagt. Mit ihrem Design setzen sie rustikale Akzente im Garten. Für einen angenehmen Sitzkomfort werden die Holzpaletten mit Polsterkissen versehen. Und wer gerne DIY-Projekte durchführt, kann Palettenmöbel auch ganz einfach selber bauen: Hierfür benötigen Sie stabile Europalette, die bei Bedarf gesäubert und anschließend mit einer Stichsäge zurechtgeschnitten werden müssen. Um die Palettenteile miteinander zu verbinden, ist aus der vielfältigen Auswahl verschiedener Klebstoffe Holzleim am besten geeignet. Nach dem Kleben bohren Sie Löcher und verschrauben die Elemente zusätzlich, damit diese noch stabiler werden. Zum Schluss pinseln Sie die Palettenmöbel mit einer Holzlasur ein, die für Wetterfestigkeit sorgt.

Ein Highlight im Garten: Hochbeete und Gartenzäune

In diesem Jahr sind in vielen Gärten zudem schöne Hochbeete zu finden, die mit verschiedenen Gemüsesorten, Kräutern und Beeren bepflanzt werden können. Durch die angenehme Höhe ermöglichen sie zudem ein rückenschonendes Gärtnern. Nach persönlichem Geschmack lässt sich dabei ein Hochbeet aus Holz, Metall oder auch Naturstein anlegen. Befüllt wird es mit grobem Kompost sowie einer Schicht Gartenerde. Auch Späne oder Rindenmulch lassen sich für das Hochbeet nutzen. Bei der Wahl von Gemüse und Kräutern gibt es ebenfalls verschiedene Möglichkeiten: Gut geeignet sind Gemüsearten wie Zwiebeln, Radieschen sowie Spinat und Salat. Im ersten Jahr sollte das Hochbeet allerdings mit Starkzehrern bepflanzt werden, die einen hohen Bedarf an Nährstoffen besitzen. Hierzu gehören beispielsweise Gurken und Lauch. Neben Hochbeeten sind auch Gartenzäune in diesem Jahr ein Trend und Highlight im Außenbereich. Dabei setzen sie dekorative Akzente und bieten gleichzeitig Schutz vor neugierigen Blicken. Wirkungsvoll zur Geltung kommen Gartenzäune zudem mit schönen Rankgewächsen und Kletterpflanzen.

Naturgärten und bienenfreundliche Pflanzen

Ein weiterer Trend in dieser Gartensaison sind Naturgärten, die eine ruhige und entspannte Atmosphäre unterstützen. Mit bienenfreundlichen Pflanzen bieten sie Insekten, Bienen und anderen Kleintieren einen natürlichen Lebensraum und erhalten die biologische Vielfalt. Für Naturgärten sind Pflanzen wie Lavendel, Salbei und Seidenblumen gut geeignet. Daneben steht auch das Thema Nachhaltigkeit im Fokus: So sind Pflanzen wie Ringelblumen und Wolfsmilch besonders wassersparend und ermöglichen damit einen Schutz der Umwelt. Auch Müllvermeidung und Recycling gehören zum nachhaltigen Gärtnern dazu und tragen zum Erhalt der Natur bei. Unterstützend wirken zudem Insektenhotels, Vogelhäuser und Meisenknödel im heimischen Garten. Verzichtet werden sollte dagegen auf den Einsatz von chemischen Unkrautvernichtern sowie Pestiziden – so bleiben Pflanzen und Obstbäume geschützt. Ein weiterer Tipp für Nachhaltigkeit im Garten ist das Sammeln von Regenwasser zur Gartenbewässerung, wodurch kein zusätzliches Leitungswasser benötigt wird.