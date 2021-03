Meine Grandiose Corona-Frisur

Alles neu macht der Mai? Nee, nee, der große Wonnemonat des noch so jungen Jahres 2021 ist dieses Mal tatsächlich der März. Und zwar nicht aufgrund des Wetters, nicht aufgrund des Frühlingsbeginns, nicht aufgrund der Landtagswahl, die sowieso für Fans von »Neuem« tendenziell die falsche Adresse ist. Nein, etwas viel wichtigeres passiert: Die Friseure machen wieder auf!

Frohlocket! Gepriesen sei Gott, Jesus Christus und Udo Walz! Die Matte aufm Kopp kommt ab! Auch wenn der anhaltende Lockdown seit Dezember uns einen schicken »Gestrandet auf einer einsamen Insel«-Look verliehen hat, so merkt man doch, wie sehr man den guten alten Coiffeur von Nebenan vermisst. Besonders Verzweifelte haben bereits zur Kahlrasur angesetzt oder den Dienst zwielichtiger Bekannter, deren professionelle Frisierfähigkeiten fragwürdiger Herkunft gelegentlich Anlass zur Todesangst geben, in Anspruch genommen. Alles ein eher zweifelhaftes Placebo, das sich schnell in Bedauern umwandelt, sobald dem Lebenspartner mit der Schneidemaschine im Nacken der oder des vertrauensduseligen Angebeteten ein unvermitteltes »Upps!« entfährt.

Erst jetzt wird klar, wie sehr man den Friseurbesuch vermisst hat – und wie wenig man ihn zu schätzen wusste. Endlich wieder eine halbe Stunde in der Ecke sitzen und die Bunte von vor drei Jahren lesen. Endlich wieder lokales Schlagerradio, das sich geschätzte fünf Tacken zu laut mit dem Schnarren der Schneidemaschine zu einer ohrenbetäubenden Kakophonie vermischt. Endlich wieder Friseursalons mit rasend komischen Wortspielen in ihrem Namen – »Haarsträubend«, »Vier Haareszeiten«, »Hairvorragend«, »Liebhaarber«, »Haargenau«.

Und natürlich der Smalltalk. Nirgendwo wurde das Wetter kunstvoller und detaillierter diskutiert als im Friseursalon. Wer sein Leben dem Haar und dem kaltblütigen Abschneiden selbiger verschrieben hat, der muss mindestens einen Bachelor of Science im Labern vorweisen können. Und ein fotografisches Gedächtnis haben: Auch gefühlte drei Kalenderjahre nach dem letzten Besuch kann sich ein guter Friseur immer noch an jedes kleinste Detail aus dem letzten Gespräch erinnern: »Moin Günther, na, was macht der Schwingschleifer, läuft der wieder?« Unser Friseur, das haben wir in seiner Abwesenheit bitter festgestellt, ist mehr als bloß der Henker unserer Haare. Er gehört zur Familie.

Bevor wir nun im März also allesamt die wochenlang ausgebuchten Friseursalons stürmen, sollten wir noch einen letzten Blick auf die alte Lockdown-Frisur werfen. So viele lange, ungepflegte Haare auf einem Haufen hat man zuletzt auf dem Metal-Festival Wacken gesehen. »Wildes Mädchen, schüttel dein Haar für mich«, sagte schon Bar-Rock-Poet Helge Schneider. Wer während Corona nicht wenigstens einmal Rapunzel nachgespielt hat, hat nicht gelebt.

Nun also Ende gut, alles gut? Weit gefehlt. Die Tattoo- und Nagelstudios sind nämlich nach wie vor dicht. Aber das natürlich aus völlig nachvollziehbaren Gründen, nämlich...

...ähm...

...nun ja, so ganz will sich diese Logik dann doch nicht erschließen. Geschäfte bleiben geschlossen, aber im Haar herumfingern lassen darf man sich wieder. Vielleicht erstmal nur mit Sicherheitsabstand. Haare schneiden mit der langen Astschere, Nacken ausrasieren mit der Teleskopstange. Hauptsache die Bunte liegt noch im Wartezimmer.